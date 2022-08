Gustavo Quinteros alaba la valentía del Pibe Solari: "No tiene miedo ni temor por llegar en un momento de peligro para Colo Colo"

El traspaso de Pablo Solari a River Plate marcó un hito en Colo Colo, pues no es común que jugadores del fútbol chileno emigren a un gigante trasandino. Por lo mismo Gustavo Quinteros, en su charla con Radio Agricultura, comentó lo que fue esa transferencia.

"No me sorprende, el Pibe va a seguir creciendo, por eso me dio mucha pena que se fuera tan rápido. Yo le dije siempre que podría ser vendido a Europa directamente desde acá", manifestó el DT que lo hizo debutar profesionalmente.

Además destaca que su paso por el Cacique fue fundamental para su carrera. "Se terminó de formar en Colo Colo, venía de Talleres y llegó en un momento muy complicado y de peligro para nuestro club. Entonces tiene un carácter muy fuerte, no tiene temor ni miedo, entra y si la pierde intenta de nuevo", analizó.

También alabó el fortalecimiento muscular que mostró en el último tiempo. "Creció mucho físicamente, está potente y con la actitud de nunca bajar los brazos, ir siempre adelante, jugarse el duelo, gambetear, asistir", indicó.

Luego contó que también se hizo un trabajo técnico. "Aprendió mucho en la precisión de los centros. Lo entrenamos mucho. En los primeros partidos en River le metió dos pases gol a Borja", contó Quinteros.

Finalmente, Quinteros aseguró que va a dar que hablar en el fútbol internacional pues su techo es impensado. "Seguirá creciendo y aprendiendo. No tengo dudas que va a llegar muy lejos", finalizó al respecto.