Giovanni Hernández orgulloso de jugar en el Colo Colo de Borghi: “Siempre me agrando de que jugué con Arturo y Alexis”

Para muchos hinchas de Colo Colo el colombiano Giovanni Hernández es uno de los mejores extranjeros que vistió la camiseta del Popular, pues logró con buenos rendimientos reemplazar a Matías Fernández, quien se marchó del club como el mejor jugador de América al Villarreal.

Por lo mismo, en conversación con DaleAlbo recordó su paso por el Monumental destacando las figuras de Claudio Borghi, entrenador en ese momento, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

“Ese equipo me enseñó a ganar todo, esos muchachos que tenía de compañeros y el profesor Borghi. Todo fue maravilla, pura satisfacción, jugar bien al fútbol, tener compañeros que jugaban de una manera exquisita”, partió mencionando.

El equipo estelar de Colo Colo con Hernández como volante creativo.

“Es una fortuna enorme jugar con los mejores en Colo Colo, como no me voy a agrandar por esa satisfacción que yo me di. Con todo el mundo me he agrandado de que jugué con Arturo y Alexis. Hoy que dirijo siempre le digo a los muchachos en forma de joda que hice goles con ellos”, agregó.

Además, tuvo tiempo para mencionar algunas infidencias del King Arturo, pues lo calificó como “el loco de Colo Colo. Muy joven, Borghi nos hablaba de él y Dios le dio un talento innato de él. Puede jugar en los puestos que le da la gana, jugaba de central, líbero, de 6, de 8 o si lo ponen de doble 9 puede jugar por ese despliegue técnico y físico que tiene. Era el loco, le quiere ganar a todo el mundo. Eso lo ha llevado a los mejores equipos del mundo y hoy es el mejor del Barcelona con Messi”, expresó.

También, tuvo palabras sobre Sánchez: “El Niño Maravilla es un apodo que le quedó muy bien, era un pelao muy humilde y trabajador. Llegaba con la sonrisa, a veces sobrepasado de alegría, tanta cuerda que tenía había que pararlo porque no paraba de molestar, aburría a la gente”, comenzó explicando.

“Lo que corría ese muchacho, lo hacía por todos, iba hasta de lateral, tenía las fuerzas para hacerlo. No comenzábamos el entrenamiento y ya estaba, había que amarrarlo para que dejara de moverse. Trabajaba como loco, terminando la practica quería patearles a los arqueros, tiros libres y Borghi le decía ‘yayaya Alexis hasta ahí’. El profe siempre nos decía que él la iba a romper en Europa y míralo, logró que en su mente y corazón sentía. El además cansaba mucho a los defensas para que otros hiciéramos goles, era una felicidad”, complementó.

Finalmente, no quiso dejar de lado a Humberto Suazo, reciente fichaje de Deportes La Serena, pues lo calificó como un jugador técnico. “Él era muy callado, sólo hablaba para hacer goles, brillaba en todos lados. Es muy técnico, él no tenía necesidad de moverse como otros delanteros que hacen diagonales, solo hacía dos pasos adelante y quedaba de frente al arquero rival. Sabía regresarla con hermosura y donde iba sabía dónde darle un pase”, sentenció.