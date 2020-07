Claudio Borghi dispara contra Nicolás Castillo: "Estuvo en Colo Colo, lo querían poner de central y se fue"

La polémica discusión entre José Pedro Fuenzalida y Nicolás Castillo generó una ola de reacciones en el fútbol chileno y en los medios de comunicación. Todo comenzó cuando el Chapa admitió que "Colo Colo es el más grande y popular, la UC la mejor institución y la U tiene la mejor barra".

Estas palabras no le cayeron nada bien al delantero del América y le contestó con furia a través de redes sociales: "¡El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas".

Sobre esta situación, Claudio Borghi no quiso quedar fuera y metió la cuchara en la polémica. En conversación con Todos Somos Técnicos de CDF, el Bichi aprovechó de recordarle su pasado al formado en la UC: "Creo que Nico está tan equivocado con su bronca con Fuenzalida. Él (Chapita) tiene claro cuáles son sus colores, su equipo preferido, quién lo formó y dónde está. Para aclarar algunas cosas, Nicolás Castillo estuvo en Colo Colo tres años en sus inicios de carrera. Por lo que tengo entendido, me han contado la historia, diferentes cosas del club, era 9, lo querían poner de central, no le gustó mucho la idea y se fue. Bernardo Bello era su entrenador".

"No sé si lo hace por populista o ganarse el cariño de la gente. Ningún jugador de la era moderna tiene tanta admiración y respeto como Fuenzalida. Es el jugador que más respeto del club por su compartimiento y buena calidad de gente. No estoy muy de acuerdo con Castillo", añadió.

El tetracampeón con el Cacique refrendó que "estamos hablando del capitán, bicampeón en Católica con buen pasado en la Selección y demás. Imagínate si le pasa a cualquier mortal no tan importante como José Pedro en Católica, se tiene que ir del club y del país. Estas son locuras tremendas. Uno como ex técnico de Colo Colo no puede decir que Católica juega bien, ni que la U tiene buen equipo, porque se enojan por todo lo que pueda opinar. Solo tiene que opinar del club donde está y exagerar. Hay muchos que se golpean el pecho y no sienten nada por los clubes, lo digo sabiendo de muchas cosas que suceden en el fútbol".

"Los tuve a los dos. Tuve el gusto de recibir al Chapa cuando había dejado el fútbol y decidió recuperarlo. A Castillo lo llevé por primera vez a la Selección en la famosa gira en Bolivia y Venezuela como joven invitado. No lo encuentro mal tipo. Es un tipo bárbaro. Gran jugador de golf, creo que juega mejor al golf que al fútbol. Tirarse la gente en contra entre ellos no tiene ningún sentido. Eso es lo que me da pena en estas redes sociales, que cualquiera puede ofender de una manera, tan automática, pobre y cobarde que me llama mucho la atención", sentenció el Bichi.