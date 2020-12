Especial 2020 | El año en que los Cruzados demostraron que también son humanos

Universidad Católica tuvo un año llenísimo de desafíos deportivos e institucionales, que le permitieron una vez más demostrar porqué en la actualidad es considerada como el mejor equipo de Chile.

Los Cruzados sufrieron una dura decepción al no poder avanzar en Copa Libertadores, pero lograron sellar una gran campaña en Copa Sudamericana, pese a que quedaron en el camino en cuartos de final.

De dulce y agraz fue el año de la UC, y aunque el sueño internacional sigue pendiente, lo cierto es que en la suma y resta los de la precordillera sacan un balance positivo, gracias a un proyecto deportivo serio, estable y a largo plazo; con finanzas saneadas y planes de infraestructura de nivel europeo, como la nueva fortaleza cruzada.

Ad portas de conseguir un inédito tricampeonato, el éxito de Universidad Católica no es producto de generación espontánea o chispazo de suerte, sino que la cosecha de un trabajo que varios clubes deberían mirar de reojo y emular.

EL PRIMER APRONTE

Los comandados por Ariel Holan arrancaron el año con un amistoso ante el combinado del Sifup, ganando por marcador de 3-0 con triplete de su nuevo refuerzo, Gastón Lezcano, y firmando así un buen precedente para lo que sería la semifinal de Copa Chile ante Colo Colo.

EL PRIMER GOLPE

La UC enfrentó a los Albos en un duelo que, por lo demás, estuvo marcado el estreno del VAR en Chile, dejando sensaciones dulces y amargas tras su primer partido.

Colo Colo y Católica igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario, en un duelo que no estuvo exento de polémica y que debió ser detenido por causa de una ola de bengalas que cayeron cerca del arco de Brayan Cortés.

Los elencos tuvieron que irse a penales y fue precisamente allí donde los comandados por Mario Salas fueron más efectivos: Matías Fernández, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde y Leonardo Valencia marcaron para el Ccaique mientras que Brayan Cortés contuvo los lanzamientos de Luciano Aued y Edson Puch.

Los albos dejaron en el camino a los Cruzados que sufrieron así su primer tropezón de la temporada diciéndole adiós a la Copa Chile.

La UC quedó fuera de Copa Chile a manos del Cacique.

EL DUELO DE LA POLÉMICA

El 16 de febrero Colo Colo y la UC se volvieron a ver las caras, esta vez en el marco del Torneo Nacional, en un partido que terminó suspendido y con escándalo luego de que la hinchada alba lanzara fuegos de artificio a la cancha, hiriendo a uno de los suyos: Nicolás Blandi.

El partido no se reanudó y tampoco se le restaron puntos a Colo Colo, sino que se procedió a darlo por terminado con triunfo para la Franja.

AMARGO ESTRENO

El 3 de marzo Universidad Católica tuvo su debut en Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre del Chacho Coudet, cayendo por goleada de 3-0 en total contraste con su buen presente en el Torneo Nacional.

Siete días más tarde los Cruzados cometieron el que a la larga sería uno de sus peores errores en la Copa, enredándose como local ante América de Cali y cayendo por 2-1 y hundiéndose en el fondo del Grupo E.

Apenas 48 horas después de la caída de la UC, La Copa Libertadores se sumó a las suspensiones en el resto del mundo, y se detuvo el torneo continental para prevenir el contagio del coronavirus.

La UC pagaría caro el resultado en casa ante AMérica de Cali.

LUZ EN LA TORMENTA

El 14 abril los Cruzados lograron una inédita marca: la escuadra de Ariel Holan completó un año entero siendo puntero del fútbol chileno, registro que por lo demás se vio ayudado por la suspensión del campeonato.

La noticia llegó poco antes de los primeros rumores que vinculaban al entrenador cruzado como posible reemplazante de Reinaldo Rueda en La Roja.

CHAPITÁN PARA RATO

En la quincena de mayo José Pedro Fuenzalida aprovechó el parón para negociar y extendió su vínculo con la UC por un año y medio más, echando por tierra los rumores que lo acercaban a la MLS.

El ganador de cinco Campeonatos Nacionales, y dos Supercopas puso la tranquilidad para los hinchas cruzados asegurando su estadía hasta fines de 2021.

"Estoy muy contento y agradecido de la institución", dijo Fuenzalida.

CRUZADA SOLIDARIA

A mediados de mayo, en medio de los meses más duros de la pandemia, los cruzados pusieron al servicio de sus fanáticos sus redes sociales y plataformas, para dar a conocer las Pymes y emprendimientos.

La iniciativa de la UC logró aplausos una vez más por su enrome gestión al servicio de sus seguidores fieles.

"La UC es el mejor club de Chile", dijo Aued en julio.

ESTABILIDAD EN MEDIO DEL CAOS

En julio, cuando los embates de la pandemia causaban estragos en la economía, los negocios y las Pymes, la UC dio otra muestra de sus saneadas arcas financieras luego que la directiva de la UC informara que continuaría pagando sin problemas el sueldo completo a jugadores y cuerpo técnico, debido a que no hubo acuerdo entre ambas partes para una posible reducción.

"La UC es el mejor club de Chile y esto lo pone en evidencia", comentó Luciando Aued.

FUENZALIDA EN EL OJO DEL HURACÁN

A mediados de Julio Chapita encendió la polémica tras reconocer "la grandeza de Colo Colo" y "la fidelidad de la hinchada de Universidad de Chile".

Muchos seguidores de Universidad Católica comenzaron a interpelar al histórico jugador para que dejara la jineta de capitán.

Todo empeoró cuando Nicolás Castillo salió al cruce y le dio duro a Fuenzalida: "¡El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y a su gente".

Castillo se lanzó sin piedad contra Chapita.

Nico agregó: "Da igual con quién compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos", dijo para luego cerrar con una pachotada muy fuerte. "Esto es católica CTM".

La polémica duró semanas mientras hinchas de la UC, de otros equipos e incluso periodistas se dividían entre quienes apoyaban al Chapita y quienes concordaron con la apreciación de Castillo.

KUSCEVIC, UNA BAJA SENSIBLE

Los primeros días de septiembre trascendió que Benjamín Kuscevic dejaría la precordillera para sumarse a las filas del Dinamo Zagreb de Croacia.

Cuando la negociación se había dado por cerrada, la tratativa se cayó y el zaguero avisó que permanecería en la UC.

Dos meses más tarde, el formado en la UC sorprendió a todos fichando por el Palmeiras de Brasil.

La UC se reforzó rápidamente sumando a Juan Fuentes, ex Estudiantes de La Plata al elenco cruzado para llenar el lugar dejado por Kuscevic.

Kuscevic partió al Brasileirao tras una fallida negociación con el Dinamo Zagreb.

DURO PORRAZO EN COPA LIBERTADORES

El 29 de septiembre la UC sufrió una gran decepción, perdiendo por 2-0 frente a Gremio en Porto Alegre cuando necesitaba sumar y despidiéndose de la Copa Libertadores 2020.

La UC estaba eliminada restando una fecha para el cierre del Grupo 5. En aquel monento los cruzados sólo podían aspirar a clasificar a Copa Sudamericana, opción que se logró tras una serie de inesperados resultados.

"La eliminación en la Libertadores no es un fracaso, sino que una oportunidad de seguir creciendo", dijo Ariel Holan.

DULCE REVANCHA

Menos de una semana después, la Católica se sacó las balas goleando a la U en el Clásico Universitario y volviendo así al triunfo y quedando como puntera exclusiva del fútbol chileno.

Las anotaciones fueron de César Pinares, Luciano Aued y Fernando Zampedri.

La UC apabulló a los chunchos.

COPA SUDAMERICANA, EL SUEÑO PENDIENTE

Pese a que la clasificación al segundo torneo más importante del continente se dio de manera milagrosa, en la UC estaban convencidos de que merecían el lugar y se ilusionaban con conseguir grandes cosas:

"Entramos por la ventana, sobre el final, pero nosotros habíamos hecho un muy buen papel en copa, en el grupo... sabemos que nos tocó un grupo -creo- que el más difícil de Copa Libertadores e hicimos un muy buen papel y demostramos cosas importantes", comentó agregando: "creo que nos merecíamos esta clasificación. Lo tomamos como oportunidad más y sabemos que tenemos un equipo para llegar lejos", dijo el Gato lezcano a inicios de noviembre.

Los Cruzados lograron avanzar con garra y gran seguridad en las distintas fases de Copa Sudamericana.

Así, el equipo de Holan llegó hasta cuartos de final donde le tocó enfrentar a Vélez Sarsfield, elenco que derrotaron de manera magistral por 2-1 en Argentina quedándose con la primera ventaja de la llave.

La UC le ganó a Vélez en la ida de cuartos de final.

Pero una serie de eventos desafortunados estarían por aparecer.

ZAMPEDRI K.O.

El 11 de noviembre, a sólo días de la revancha por la ronda de los ocho mejores de Copa Sudamericana, la UC entregó la peor de las noticias: Fernando Zampedri estaba contagiado de Covid-19 y no podría estar disponible para el partido ante los de Liniers.

Todo comenzaba a venirse abajo, sin embargo la Católica confiaba en que la ventaja de la ida le daría el aire necesario para definir la llave con calma en San Carlos de Apoquindo.

FIN (o pausa) DE UN SUEÑO

Pero no fue así.

Los de Ariel Holan jugaron su peor partido en semanas y quedaron fuera del certamen tras caer por 3-1 en San Carlos de Apoquindo.

Así se acababa de golpe el anhelo internacional que, por primera vez en mucho tiempo, se veía como algo realmente al alcance de la mano.

LAS RÉPLICAS

Universidad Católica dejó la Sudamericana con la cabeza en alto sabiendo que lo dejaron todo en cancha, pero las consecuencias anímicas y el desgaste físico le pasaron factura a los de la precordillera, algo que se evidenció en clásicos ante la U y Colo Colo, donde ambos partidos terminaron empatados sin goles.

FORTALEZA CRUZADA

El 17 de diciembre la UC presentó el diseño arquitectónico de la nueva fortaleza Cruzada, la que tendrá una capacidad máxima de 20 mil espectadores y que será estrenada a fines del 2023.

Las espectaculares fotos y video de la maqueta de la nueva casa cruzada confirmaron una vez más los planes de alto nivel y a largo plazo del club.

El ambicioso proyecto deportivo tendrá una inversión de 30 millones de dólares y contemplará un espacio multipropósito para albergar diferentes eventos, ya sean deportivos, empresariales o de espectáculos.

La UC mostró la maqueta de su nuevo estadio.

LANARO K.O.

El 19 de diciembre, precisamente en el duelo ante los albos, Universidad Católica sufrió otro duro golpe.

Cuando corría el minuto 57 de partido en la precordillera, Germán Lanaro quedó muy lastimado y con evidentes muestras de dolor en su rodilla, tras trabarse al intentar sortear la marca y disputar del balón con Javier Parraguez.

¿El diagnóstico? Rotura del ligamento cruzado anterior. El zaguero sería baja por los próximos seis meses.

A POR DOS TRIUNFOS PARA CERRAR EL AÑO POR LO ALTO

Universidad Católica tiene sólo dos compromisos por delante este 2020: primero ante Audax Italiano en el sintético de La Florida, el domingo 27 de diciembre y luego ante Santiago Wanderers, el miércoles 30 de diciembre a las 20:30 horas.

Los Cruzados esperan sumar de a tres en ambos partidos para recuperar buenas sensaciones y cerrar de buena manera un año que tuvo de todo; dulce y agraz.