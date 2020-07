Chapa Fuenzalida: "Colo Colo es el más grande y popular, la UC la mejor institución y la U tiene la mejor barra"

José Pedro Fuenzalida nuevamente es noticia por su sinceridad y el polifuncional capitán de Universidad Católica reconoció las virtudes de Colo Colo y la U en comparación con La Franja.

“Siempre lo he dicho, tengo mi visión del fútbol y si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país. Eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos”, dijo el Chapa al programa Leyendas x DirecTV.

Al mismo canal Fuenzalida aseguró que rechazo jugar por los azules hace algunos años. ¿Cuál es el análisis de los azules y la UC?

José Pedro Fuenzalida: "La historia marca que Colo Colo es el cuadro más grande y popular, pero para mí Cruzados SADP es la mejor institución, así como la U de Chile tiene la mejor hinchada"

“Católica es lejos la mejor institución y no hay dudas. La U, para mí, tiene la barra más grande del país. Son cosas que uno opina y generan controversias muchas veces la gente no lee la frase completa, se queda con el título”, expuso.

Chapa, ídolo, capitán y referente de la UC.

Sentenció que “entiendo que cada uno tiene su visión. Trato de no involucrarme porque se generan polémicas. A veces es decir más fácil quedarse callado, pero tengo mi opinión y no la voy a cambiar porque a la gente no le guste”.