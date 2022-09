Gabriel Suazo se convirtió en uno de los grandes referentes de Colo Colo luego de la salida de emblemas como Esteban Paredes, Julio Barroso y Jaime Valdés. Gustavo Quinteros le confió la jineta de capitán la que ha sabido llevar de buena manera en el Cacique, siendo clave en el buen ambiente que se vive en el camarín de los albos.

En una distendida conversación con el canal de Youtube "Vamo a Calmarno", el lateral zurdo manifestó que siente la madurez en su carrera. "Antes cuando perdíamos, llegaba a la casa y no me podían hablar prácticamente, estaba muy enojado, no sabía separar las cosas. Hoy estoy más maduro, intento desconectarme", confesó.

Agregó además que "después de los partidos no puedo dormir, independiente del resultado. Me duermo a los 3-4 de la mañana. Y si perdemos me desvelo. Me quedo jugando computador, se me pasa el momento amargo con mis amigos".

En ese aspecto, agradece al fútbol por haberle dado buenos amigos. Y recuerda con mucho cariño a Pablo Solari. "Somos grandes amigos con Solari. No es que me haya dolido su partida, me puse feliz por él, pero queda un vacío de amistad, de weviar, de estar día a día compartiendo con él".

Asegura que en River Plate "le ha ido muy bien y cumple un sueño, que es lo que siempre hablamos juntos, de cuando viajamos, de estar en Copa Libertadores. Es una amistad que por más que estemos donde estemos, estaremos en contacto. Nos iremos de vacaciones juntos, junto a nuestras parejas, a ese nivel de amistad".

Suazo alabó lo que es el camarín actual de Colo Colo, por la buena onda que se ha formado. "En el fútbol consigues amigos para toda la vida que no esperas. Pero no es fácil, ahora sí tenemos muchos amigos en el plantel, pero a veces hay planteles que no se generan esos lazos", confesó el capitán albo.

"He progresado mucho, me ayudó el cuerpo técnico que me dio confianza y me siento cada vez que entro a la cancha en confianza conmigo y mis compañeros. Si me equivoco, me van a ayudar ellos. Pero jamás me consideraré el mejor de la liga, no me nace decirlo, pero sí estoy en un buen nivel, dentro de los mejores", comentó.

También tuvo palabras para Esteban Paredes, que le heredó la jineta. "No es fácil ser capitán después de Esteban Paredes, es una leyenda de Colo Colo y también de la selección", confesó antes de ponerle una corona de rey.

Finalmente habló de las críticas recibidas alguna vez. "Siempre lo dije, las críticas siempre estarán, hay constructivas y destructivas. No me meto mucho en redes sociales a ver lo que dicen de mí y o de Colo Colo. En mi lupa de Instagram no hay fútbol, ni cuando estoy bien ni cuando esté mal. El problema es la familia. Que a mí mamá le digan en redes 'Suazo la ctm, malo culiao' o a mi hermano chico le digan en el colegio “que es malo tu hermano” es complicado para ellos, más que para mí. Pero estando mal jugué igual, daba la cara, peleando la situación complicada", cerró.