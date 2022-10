Gabriel Costa se quiere quedar pero anuncia: "Si no se da, feliz de todo lo que me dio el club"

Gabriel Costa fue protagonista del triunfo que Colo Colo consiguó ante O'Higgins en el Estadio Monumental. Tres puntos especiales para los albos que celebraron con todo el lograr la estrella 33 de su historia y el haber terminado como invictos de local el torneo 2022.

El seleccionado peruano anotó el gol con que los albos se pusieron en ventaja en el partido. Una tremenda jugada de Marco Rojas que dejó solo a Costa que le pegó de gran forma.

Sin embargo, pudo ser un partido especial para Costa, quien no podrá ser parte del duelo ante Ñublense y pudo haber jugado su último partido por Colo Colo. El extremo finaliza contrato el 31 de diciembre y podría partir.

Sin embargo, más allá de eso, la alegría de Costa es especial tras lograr la corona, su primera con Colo Colo en lo que el Campeonato Nacional se refiere. "Es impresionante, una emoción tremenda. Hicimos todo lo posible para poder ganar este título", señaló con TNT Sports.

"Disfrutamos mucho la semana cuando lo ganamos (ante Coquimbo). No se nos dio ganar acá antes, pero ahora jugamos tranquilos. Esto es para toda la gente", agregó.

Eso sí, sembró dudas con respecto a continuar al mencionar que "yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Vamos a esperar y nos sentaremos a conversar. Yo quiero seguir acá, estoy muy cómodo. Me gusta todo de estar acá así que solo esperar. Y si no se da, bueno, feliz de todo lo que me dio el club".