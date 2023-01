Gabriel Arias lleva años siendo constantemente nominado a la selección chilena. Un asunto que abordó en conversación con Racing, su club, donde detalló que el primero en acercarse fue Jorge Sampaoli, quien se percató que podía ser nacionalizado.

“Lo de jugar por Chile empezó en 2015, cuando un ayudante de Sampaoli comenzó a averiguar a los chicos de la Patagonia argentina que podían llegar a tener raíces chilenas y justo me encontraron a mí”, comentó el meta que es oriundo de Neuquén, localidad trasandina situada a la altura de la Región de la Araucanía.

Por eso es que empezó a hacer viajes duros a Chile para empezar a tramitar sus documentos. "Cada seis meses empecé a ir hasta Temuco, que era lo más cerca que me quedaba. Manejaba 1.200 km desde mi casa y luego 500 km más para hacer algunos trámites", confesó.

Algo que se hizo habitual en su vida. "Así estuve hasta 2018, yendo y viniendo, haciendo trámites para tener la nacionalidad”, comentó el ex arquero de La Calera, donde jugó justamente este año. "Ese año me llamaron de Unión La Calera, que recién había ascendido. Fue un desafío ir a Chile. En ese momento yo pasé de Defensa y Justicia, que tenía buenas instalaciones, a un club chico de Chile que se estaba armando y aún no tenía estadio", contó.

Sin embargo, le sirvió para acercarse al país. "En ese momento siempre tuve la idea fija de poder llegar a la selección chilena y después de tres años de viajes, trámites y muchos papales, se me dio", contó arquero de la Academia.

Con la Roja como un objetivo aseguró que estando en los cementeros "quería que me conozcan, para que me vean y poder llegar a la selección un poco más rápido. En ningún momento se me pasó por la cabeza aflojar, tenía la idea fija, era una meta. A los pocos meses que llegué a Chile, ya en abril estaba entrenando en los microciclos con todos los jugadores del medio local", relató.