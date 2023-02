Felipe Campos es uno de los nombres que baraja la dirigencia de Colo Colo antes del cierre de libro de pases que es este miércoles a las 23:59 horas. El Murci llegó a inicios del 2016 al elenco popular y partió a mediados del 2021, dejando un registro de 101 partidos disputados en su estadía en Macul.

Justamente el 30 de junio del 2021 el defensor nacional de 29 años utilizó las redes sociales donde compartió una emotiva carta despidiéndose del club y agradeciendo por todos los momentos que vivió dentro de la institución. "Como todo sueño, sabía que en algún momento acabaría. Quizás no fue como quería terminar esta hermosa aventura que me enseñó mi padre, mis hermanos y mi familia. Pero me voy feliz.", parte del comunicado que compartió el zaguero.

Un año y medio más tarde el formado en Palestino tiene la chance de regresar a Colo Colo, club con el que ganó los únicos cinco títulos de su carrera: dos Copas Chile (2016 y 2019), dos Supercopas de Chile (2017 y 2018) y el Campeonato de Primera División (2017). Además, formó parte de aquella oncena que disputó el partido de la promoción ante la Universidad de Concepción en febrero del 2021.

"Gracias al hincha que me apoyó donde sea y al que no apoyó, doblemente agradecido porque ellos daban más fuerzas para seguir superándome y demostrar por qué uno está en el mejor equipo de Chile. Nunca olvidaré esa arenga a Talca, cuando la mitad +1 de los chilenos nos apoyó en el camino, desde sus casas y desde todo Chile. Te amo Colo Colo, siempre serás mi eterno campeón", fue el cierre del comunicado que escribió Felipe Campos al despedirse de Colo Colo en junio del 2021.

Su carrera post Colo Colo

Felipe Campos partió de Colo Colo en junio del 2021 para vivir su primera experiencia en el fútbol extranjero. Se trató de Atlético Tucumán, elenco de la Primera División del Fútbol Argentino, donde en una temporada disputó un total de 19 compromisos.

Luego de su etapa en suelo trasandino regresó a Chile y se instaló en Viña del Mar para defender los colores de Everton, club con el que aún cuenta con contrato vigente pero que en el presente campeonato no ha sumado minutos.