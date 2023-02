Fabián Castillo: "Quiero quedarme en Colo Colo, debo trabajar bien para no estar de pasada"

Fabián Castillo es uno de los nombres que arribó a Colo Colo en este movido mercado de fichajes. El extremo colombiano ya aportó con una conquista en la campaña 2023 -anotó en la goleada a Deportes Copiapó- y ahora espera por su esperado debut en el Estadio Monumental.

A días del compromiso entre el Cacique y Ñublense, reprogramado para el lunes 13 de febrero, el atacante habló con DirecTV sobre las expectativas de su estreno como local. Castillo aseguró que está "ansioso" de contar con la hinchada alba y que sigue conociendo la historia del club.

"Estoy muy contento y ansioso de poder debutar en casa. Me han comentado el ambiente y la hinchada, que es muy intenso, se ha sentido de visita. Es un privilegio estar en Colo Colo", declaró Castillo.

"Poco a poco iré conociendo la historia del club. Esteban Pavez me ha hablado mucho de las figuras. Tuve la oportunidad de compartir con Esteban Paredes. Llegué al club más grande de Chile, al más ganador. Espero dejar huella en Colo Colo", continuó.

"Gustavo Quinteros quiere que juegue con confianza, que aporte al grupo mi velocidad y ayudar a auge los delanteros conviertan gol. Me he sentido cómodo en el grupo", sumó el atacante.

"Me beneficia un poco que Quinteros me haya pedido. La competencia esta bastante fuerte en delantera. Hau jugadores jóvenes que han ido ganando terreno. Lo más importante es que todos estemos al cien. Nuestro objetivo es el campeonato", complementó.

Castillo además explicó las llamativas declaraciones que hizo en su presentación oficial, donde manifestó que este momento de su carrera "no es el mejor". "Mi temporada en México no fue muy buena. Traté de ser sincero lo más posible. Lo que pasó en Copiapó me ayudo para retomar confianza y sumar minutos", dijo.

"Antes de venir a Chile hablé con Nicolás Díaz y Joaquín Montencinos (los chilenos que militan en Xolos), me hablaron muy bien de la liga chilena; no la conocía. Acá se ataca mucho, se juega al contragolpe también, se corre bastante, es muy física", continuó.

Como cierre, el jugador que llegó como préstamo por un año aseguró que dará todo por quedarse más tiempo. "Me gustó el país y el club. El frío para mí no es problema. Mis intenciones son quedarme aquí, tengo que hacer las cosas bien para que se dé la opción de compra y no estar de pasada", decretó.