Ex Boca Juniors, Wanchope Ábila, reconoce: "Lo de Colo Colo no se dio porque yo no haya querido. Boca nunca respondió"

Colo Colo estuvo varias semanas buscando a un delantero que reemplace a Iván Morales hasta que finalmente dieron con Juan Martín Lucero, quien ya marcó con el Cacique.

Pero antes sonaron varios nombres como el de Wanchope Ábila, atacante que pertenecía a Boca Juniors y que estuvo a préstamo en DC United de la MLS la última temporada.

El ariete cordobés finalmente llegó a Colón de Santa Fe, club que compró su pase por 1,5 millones de euros, y en su presentación reconoció que estuvo cerca de arribar a Colo Colo.

"No era una decisión mía, porque la verdad lo de Colo Colo no se dio porque en Boca nunca respondieron, no porque yo no haya querido", señaló.

Luego, afirmó: "La propuesta seducía. Obviamente uno sabe en la situación que está el país y cómo está el tema de la moneda. Cualquier país de afuera seduce".

"Entonces ese no era el inconveniente, el tema era la salida. Todo se fue dilatando y obviamente los clubes tienen una urgencia, el entrenador quería contar con todos lo ante posible. El estaba en todo su derecho en buscar otro porque en Boca nunca hubo respuesta", finalizó.