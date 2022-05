La fecha 13 del Campeonato Nacional estará marcada por el regreso de Esteban Paredes al Estadio Monumental. El ex ariete albo visitará por primera vez la casa del club de sus amores desde que partió en 2021 tras una difícil temporada que casi terminó con los albos descendidos.

Paredes descartó retirarse este sábado y vibrará con todo la antepenúltima jornada de la primera rueda del torneo. En una extensa entrevista con Deportes en Agricultura, el ex 7 albo comentó que vive los días previos a su visita a Macul con muchos nervios.

"Estoy nervioso, el que dice que no lo está no puede jugar al fútbol. Con muchos sentimientos encontrados, no sé qué va a pasar cuando entre a la cancha, fueron muchos años en el club y muchos recuerdos lindos. Pero soy profesional y trataré de jugar el partido como lo tengo que jugar", comentó Paredes.

El máximo goleador del fútbol chileno se prepara para un partido bastante emotivo en Macul y pronosticó que lo más difícil para él será llegar al estadio donde disputó tantos partidos. "Siendo sincero, creo que va a ser algo de mucha pena, mucha tristeza, pero cuando empieza el partido hay que ser profesional. La camiseta de Coquimbo se merece respeto", comentó.

Paredes recalcó su cariño por el equipo de la cuarta región, el que abrió sus puertas "cuando no tenía equipo para poder terminar mi carrera" y no dejará que sus sentimientos por su ex club lo distraigan del objetivo urgente de Coquimbo Unido: sumar y escalar en la tabla de posiciones.

¿Y si hay un penal a último minuto en favor a su conjunto? "Tengo que patearlo, como buen profesional, y hacer el gol", sentenció el delantero coquimbano. Este sábado, a las 18:00 horas, visitará el Estadio Monumental con Coquimbo Unido para enfrentar a Colo Colo.