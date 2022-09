Marco Rojas sigue sumando en Colo Colo. El Kiwi ha disputado apenas 93 minutos con la camiseta alba, pero ya ha aportado dos asistencias en el Campeonato Nacional: la última fue este miércoles, cuando habilitó a Alexander Oroz para que pusiera el 2-0 sobre Cobresal.

Y el neozelandés está feliz. En diálogo con Radio Futuro, el ex jugador del Melbourne Victory abordó su adaptación a un nuevo país, la que se ha hecho mucho más fácil gracias a sus compañeros, y aseguró que no se desespera por no estar en el esquema titular de Gustavo Quinteros.

"La vida acá es muy distinta a la de allá, me ha costado un poco sentirme bien y acostumbrarme a todas las cosas que trae un país sudamericano. Mis compañeros me han tratado súper bien, me han ayudado con todo desde la primera semana y me han hecho más fácil adentrarme en este país. Si va todo bien en el fútbol y te toman tan bien tus compañeros, la vida afuera es más fácil", comentó.

"En cuanto a los minutos, vine aquí en medio de un campeonato y mis compañeros están jugando muy bien. Vine para tomar una experiencia inolvidable para mí y mi familia. Llegué tras una semana de vacaciones, entonces me costó un poco prepararme físicamente, entrar en ritmo y estar de nuevo en un ambiente de fútbol", continuó.

El atacante albo aseguró que la diferencia más grande con sus otros clubes no está en el fútbol, sino en la hinchada. "La pasión acá es a otro nivel. Tuve el privilegio de jugar en Melbourne, que teníamos una hinchada con mucha pasión y hartos números en el estadio, pero acá es algo muy, muy diferente", aseguró.

"Cuando llegas, sabes y sientes cada día que Colo Colo es algo diferente, la pasión por el club es totalmente diferente a los demás. Es muy, muy lindo, no tengo nada malo que decir sobre eso", complementó.

"Siempre he pensado que tenía que venir acá a trabajar fuerte y prepararme para lo que sea y, si tenía suerte, poder ayudar al equipo en algunos partidos. Esas eran mis expectativas, que iba a ser muy lindo ayudar desde donde puedo y he tenido la suerte de hacerlo", siguió.

Por último, el neozelandés aseguró que se siente bien en cualquier puesto ofensivo. "¿La posición más cómoda? En la cancha no más, en la parte de arriba", dijo entre risas. "Ya he jugado de extremo, de 10, de los dos lados, entonces para mí que sea de frente está bien. Es más importante jugar y poder mostrar lo que puedo hacer", cerró.