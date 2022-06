Colo Colo busca refuerzos para lograr el gran objetivo del año: ser campeón del torneo chileno y conseguir la estrella 33, esquiva hace cinco años de las vitrinas del Popular. Y por eso Gustavo Quinteros espera contar con un centrodelantero que compita con Juan Martín Lucero.

La dirigencia que encabeza Alfredo Stöhwing ha sido bastante lenta en este proceso ya que no consigue cerrar fichajes, considerando que hace dos semanas el Cacique jugó su último partido. Algo que inquieta a }Quinteros.

Claro que esta lentitud no es sinónimo de no estar preocupados del asunto. De hecho se les cayó el central que pidió el entrenador, debido a que Ramiro González tenía todo acordado para llegar, pero no pasó los exámenes médicos.

Y en ataque el escogido es Leandro Benegas, por su poder goleador y porque no usa cupo de extranjero. Es más: según reveló TNT Sports esta noche de lunes, el Cacique ya hizo la primera oferta a Independiente por el delantero.

Una tarea compleja, debido a que recién lleva seis meses en el elenco de Avellaneda, donde tuvo un buen rendimiento. De hecho desde la dirigencia lo declararon intransferible hace algunos días.

Sin embargo una deuda que acarrea el club argentino con el atacante puede ser la llave que le abra la puerta para arribar al Monumental, donde se requiere a alguien de sus características para afrontar las competencias con más jerarquía en el plantel.