Danilo Díaz: "Si no resuelve ya el tema de Matías Zaldivia, Colo Colo desciende"

La polémica surgida en Colo Colo después de que Blanco y Negro decidiera dejar de pagar el sueldo de Matías Zaldivia, durante la recuperación de una rotura del tendón de Aquiles, se erige como nuevo nubarrón sobre los cielos del conjunto albo.

Y las críticas llegaron desde todos los estamentos. Es el caso del periodista Danilo Díaz, quien en su participación en Los Tenores alertó sobre las consecuencias que puede tener esta resolución en lo deportivo: nada menos que la pérdida de la categoría.

"Si no resuelve este tema ahora ya, esta semana, Colo Colo desciende. Colo Colo baja", sentenció el Tenor del Pueblo antes de ponerse en el lugar de un jugador del Cacique ante la nueva determinación de la directiva.

"(Si está con molestias) No juega. Es su carrera. 'No voy. Me lesiono. Tengo que pagar yo. Me cortan el sueldo'. Ya venimos del problema de ir a la AFC (seguro de cesantía). Esto es muy llamativo", sentencia el conocido como Hincha Puma.

Hasta se puso en los zapatos de Gustavo Quinteros, entrenador colocolino: "El técnico tiene que dar la charla: 'Muchachos, hay que meterle'. Ojo (...). Los jugadores tienen su prestigio, pero no es que vayan a jugar con el taxímetro, la cabeza les va a funcionar de otra manera".

"Usted va a decir que igual es buena plata, por el tope, pero dentro del contrato de los jugadores es lo que corresponde. Tiene un sueldo de futbolista de Primera División en el equipo más caro del país", subrayó Díaz.

Matías Zaldivia está en el centro de la polémica ante la decisión de Colo Colo de no seguir pagándole el sueldo. Foto: Agencia Uno

"Comparto lo que decía Bielsa. Los sueldos en el fútbol son groseros, pero es la realidad, porque además la carrera dura nada. En Arsenal de Sarandí, Zaldivia no ganaba esto. Se lo ganó en la cancha. Y es de ida y vuelta la relación. Por eso te digo: Colo Colo está corriendo un riesgo enorme", completó el comunicador.

Colo Colo se enfrentará esta tarde a Everton en Viña del Mar, en partido postergado de la fecha 16 del Campeonato Nacional, producto de su participación en la Copa Libertadores. Los Albos requieren la victoria para salir de la penúltima posición de la tabla.