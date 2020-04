Daniel Morón no puede creer lo que pasó en Colo Colo y lanza: “Nunca imaginé esto, falta empatía y solidaridad”

La crisis mundial golpeó fuerte a Colo Colo: a diferencia de otros clubes, no alcanzó un acuerdo para rebajar de manera momentánea los sueldos de los futbolistas y la relación quedó totalmente quebrada entre el plantel y la dirigencia.

Además, el directorio de Blanco y Negro manifestó que se vieron “empujados” a acogerse a la Ley de Protección del Empleo, lo que deja “congelados” los contratos de los jugadores con la institución hasta que se levante la emergencia.

Ante esto, Daniel Morón se mostró perplejo. “Esto no me lo imaginé nunca. Fui jugador. He visto el esfuerzo del directorio. Tuvimos que tomar este camino. Nos obligaron a tomar este camino”, comentó el Loro, ídolo y campeón de América con el Cacique.

Cabe recordar que Morón es parte del directorio de Blanco y Negro, pero representando los intereses del Club Social y Deportivo en conjunto con su presidente, Edmundo Valladares.

Matías Zaldivia y Esteban Paredes, dos de los capitanes presentes en las reuniones además de Julio Barroso y Juan Manuel Insaurralde.

“Nunca me imaginé este escenario. Este club ha pasado por muchas situaciones difíciles y creo que los jugadores en la quiebra entendieron la situación y hubo sensibilidad. De verdad me falta eso ahora, empatía y solidaridad. He visto el esfuerzo del directorio”, profundizó.

Y hasta lo comparó con una época muy delicada. “En la quiebra (de 2002) los jugadores entendieron la situación. Fue un golpe duro para los hinchas. En ese momento hubo sensibilidad para los dos lados… Ha faltado esa solidaridad (del plantel)”, reflexionó.

Finalmente, hizo un llamado a los jugadores. “Espero que cambien la decisión. Es lo que esperamos, y lo que esperábamos antes de este escenario”, concluyó.