Cristián Zavala se sumó a una moda que tiene muchos adeptos por estos días: coleccionar el álbum del Mundial de Qatar 2022. Por cierto, el rapidísimo extremo de Colo Colo mostró una de las láminas que pegó, aunque también aprovechó de hacer notar cierta ironía debido a las dudas que hay sobre el jugador en cuestión.

Esas referencias son para Byron Castillo, el lateral derecho de 23 años que milita en el León de México y que disputó ocho partidos para Ecuador en las Clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo. El puentealtino tuvo la suerte de que le saliera el carrilero en uno de los sobres.

Y no hizo más que burlarse con cierta ironía de las dudas que existen en torno a la nacionalidad del ex jugador del Barcelona de Guayaquil. En una de sus historias de Instagram, La Bala compartió la pegatina de Castillo. Y también una pequeña leyenda. "No c", escribió el ex Deportes Melipilla, que por estos días afina detalles para el clásico de los albos frente a la Universidad Católica del 2 de octubre.

Pero eso no fue todo: acompañó la publicación con una canción que dejó clarísima cuál fue la intención que tuvo al compartir la imagen. "Colombia Caribe" del músico, compositor y productor Francisco Zumaqué. La idea de Zavala no es otra que recordar la postura de la Federación Chilena de Fútbol que representó el abogado brasileño Eduardo Carlezzo, quien sostiene que el futbolista que jugará el Mundial para La Tri nació en la localidad colombiana de Tumaco.