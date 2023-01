Cristián Zavala vivió un partido muy especial en la Supercopa 2023, pues aunque no fue parte de la citación en Colo Colo, puede que haya sido su última tarde en el Cacique, pues ya da por hecho que jugará en Godoy Cruz de Argentina, donde se encontrará con otro chileno. También tuvo varios reencuentros en Magallanes, club donde pasó gran parte de su formación profesional. "Necesito tener un partido y, si no ando, que me den otro", dijo la Bala en Viña del Mar.

Cristián Zavala no llegó con el resto del plantel. Unos diez minutos más tarde que la delegación de Colo Colo que enfrentó a Magallanes en la Supercopa 2023, el rapidísimo extremo llegó al estadio Sausalito de Viña del Mar, el recinto donde se dio inicio a la temporada del fútbol chileno con una victoria inolvidable para la Academia.

La Bala sabía que la tarde del 16 de enero era especial para él, pues tenía presente que podía ser la última vez que formara parte del plantel colocolino, al menos desde la tribuna, con la lógica frustración que estar marginado de las convocatorias conlleva. "Me llamó un poco la atención no estar citado. Son decisiones del profe, no lo cuestiono para nada", expresó Zavala después de la derrota alba ante el Manojito de Claveles.

"Tengo que esperar, hablé con Daniel (Morón). Lo más probable es que me vaya a préstamo", reconoció también, así como admitió que tuvo un diálogo con Gustavo Quinteros antes de las vacaciones. El DT, evidentemente, le dejó claro el escenario que se iba a encontrar en la campaña 2023. Y opciones concretas tiene: la más cercana a hacerse realidad es la de Godoy Cruz en Argentina.

Es más, hasta el mismo ex jugador de Melipilla da por hecho que jugará en el cuadro mendocino, que acaba de fichar al también chileno Thomas Galdames. Así se lo contó a un cercano suyo en la tribuna del reducto viñamarino. Al otro lado de la cordillera, un cercano a la directiva del Tomba le cuenta a RedGol que la intención es cerrar la incorporación del puentealtino pronto, aunque las negociaciones todavía no están cerradas por un extremo al que le ven una posibilidad importante de negocio, algo que por supuesto, en la plana mayor de ByN miran con buenos ojos, vista la consideración del "14".

Curicó Unido, el otro interesado en Zavala

Curicó Unido fue otro de los interesados en hacerse con los servicios de Cristián Zavala, sin lugar en la consideración prioritaria de Gustavo Quinteros. De hecho, parecía sentenciado que el ex Coquimbo Unido iba a jugar en los Torteros, pero finalmente, Blanco y Negro rechazó la propuesta del cuadro albirrojo, que clasificó por primera vez a la Copa Libertadores de América.

"Donde me toque ir lo intentaré hacer de la mejor manera, como siempre lo digo, para dar ese salto en mi carrera. Lo que necesito es continuidad. Tener un partido. Si no ando, que me den otro y ahí agarrar esa confianza y sentirla, que creo que es lo que me falta", cerró Cristián Zavala, quien busca reinsertarse como aquel futbolista que llegó a entrar en el radar de la selección chilena. Y que muy probablemente tendrá la opción de hacer eso en Mendoza.