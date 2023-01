El extremo de Colo Colo no fue citado para la Supercopa ante Magallanes y busca una salida. Hace días, el Cacique rechazó una oferta de Curicó Unido.

Un duro período vive Cristian Zavala en Colo Colo. Todo parece indicar que al extremo, que llegó proveniente de Melipilla en 2022, se le acabaron las oportunidades en el Cacique, especialmente por la masiva llegada de jugadores que pueden jugar en su posición para este 2023.

Es por eso que a Zavala le vienen buscando equipo desde hace un tiempo. Todo parecía indicar que sería Curicó Unido su destino, aunque todo se cayó a última hora, cuando Blanco y Negro decidió rechazar la oferta.

Tras eso, el ex Coquimbo Unido no fue citado a la Supercopa, demostrando así que no está en los planes de Gustavo Quinteros. Eso aceleró las tratativas para encontrarle un nuevo destino, lo que parece que empezó a destrabarse este domingo. Zavala está a detalles de irse al extranjero.

Y, de acuerdo con DaleAlbo, su destino estaría inmediatamente al otro lado de la cordillera, a Godoy Cruz de Mendoza, el equipo que ya cuenta con la presencia de otro nacional: Thomas Galdames, que se fue a Argentina tras no renovar con Unión Española.

Zavala no tuvo la continuidad necesaria en Colo Colo y solo fue utilizado principalmente como reserva. 24 apariciones y solo un gol es el balance de la temporada del extremo, que incluso a principios del año pasado fue considerado por Martín Lasarte para jugar en la Selección.

Ahora, de confirmarse su traspaso a la Superliga Argentina, apostará por retomar el nivel que lo llevó a Colo Colo y a La Roja. El jugador ya ha manifestado su interés por partir, sabiendo que oportunidades no tendrá en los albos.