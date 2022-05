Cristián Zavala quiere anotar este fin de semana ante su ex club Coquimbo Unido y su ídolo Esteban Paredes: "No lo voy a celebrar, pero espero hacer un gol"

Colo Colo recibe a Coquimbo Unido este sábado en el Estadio Monumental en un partido que será muy especial para los hinchas albos. Esteban Paredes regresa a Macul por primera vez desde su salida en 2021 tras una difícil temporada para el Cacique.

Uno que ya vibra lo que será el encuentro de este sábado es Cristián Zavala. El extremo albo viene de ser titular en el último duelo de los albos y quiere estar ante Coquimbo Unido en un enfrentamiento que también promete ser especial para él: Zavala llegó a Coquimbo a los 17 años y ahí comenzó su carrera profesional.

En conversación con BlizSport en Twitch, el delantero detalló sus inicios en el cuadro de la cuarta región. "A los 17 me fui a Coquimbo con mi polola. Tengo una tía allá, ellos tienen una casa y no teníamos las ganas de molestar, así que llevamos una carpa, un colchón inflable y nos quedamos en el patio. Ahí me dicen que me iba a quedar y llamamos a mi mamá, fuimos a buscar más ropa y estuvimos en la misma carpa por tres meses. De ahí nos ayudaron con el arriendo", comentó.

El delantero albo aprovechó de adelantar lo que será el retorno de Esteban Paredes a tierras colocolinas. "Es un ídolo de chico. Es una persona que nació para hacer goles. Nosotros jugamos en Coquimbo un amistoso con Colo Colo y lo tuve de frente. Es bueno, muy bueno para la pelota. Un central de nosotros lo fue a chocar y ni lo movió", comentó entre risas.

Eso sí, Zavala aclaró que su ídolo colocolino más grande es Humberto Suazo y reveló que guarda un recuerdo del actual jugador de Deportes La Serena. "Zacarías me consiguió la camiseta de Suazo y la tengo enmarcada en la casa," confesó.

¿Titubeará si le tiene que marcar a su ex club? "No lo voy a celebrar, pero espero marcar un gol el sábado", sentenció Zavala.