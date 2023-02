El zaguero formado en el Cacique rompió en llanto tras ser sustituido después de una noche para el olvido ante Coquimbo Unido en el Monumental. Cristian Basaure habló en RedGol en La Clave al respecto y confiesa que "me dio pena verlo así, pero psicológicamente estaba fuera del partido".

Colo Colo lamentó una muy amarga derrota ante Coquimbo Unido por 3-2 en la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023, pero no fue lo único malo. Además de ser un histórico primer triunfo para los Piratas en el Estadio Monumental, los albos también sufrieron con la noche para el olvido que tuvo Daniel Gutiérrez. Y Cristian Basaure detalla la crisis que vivió.

En el minuto 80 Gustavo Quinteros decidió sacar al zaguero formado en el Cacique y en su lugar ingresó Jeyson Rojas, pero cuando Gutiérrez se sentó en el banco de suplentes tras salir de la cancha rompió en llanto. Así, el Tigre Táctico usó los micrófonos de RedGol en La Clave para lamentar esa imagen y también respaldarlo a él y la decisión del técnico de sacarlo.

"Me dio pena verlo así, estaba psicológicamente fuera del partido. Lo pasó pésimo"

Basa habló en el programa de la Redgoleta sobre la triste jornada de Dani, y de entrada destaca que "lo de ayer tiene varios elementos. Que Daniel Gutiérrez haya tenido su oportunidad y no la haya aprovechado, porque Colo Colo futbolísticamente no anduvo bien, ojo, defensivamente expuestos, ganó muy pocos mano a mano".

"A mí me llamó la atención lo de Daniel y hasta me dio una sensación de pena verlo así como estaba. Yo no sé si le dio una crisis la verdad, porque había gente que criticaba a Quinteros por haberlo sacado, pero en esta estoy con él", complementa el Barba.

Tras eso, resalta que "hay una jugada previa donde se toma la camiseta y se tapa la cara, esa jugada indica que lo está pasando mal, psicológicamente estaba fuera del partido".

"Y justo en esa jugada previa donde él comete un error y la salva bien Cortés en el mano a mano, él se pone la camiseta en la cara y yo me pregunté '¿qué le pasa?' O sea, lo está pasando pésimo psicológicamente. El diálogo interno que debe haber tenido Gutiérrez, te lo encargo, sus pensamientos deben haber sido terribles, 'soy un desastre', 'no estoy aprovechando la oportunidad', 'me están ganando todo', porque a cada duelo que iba lo perdía", complementa.

"Es una lástima porque uno no sabe lo que hay detrás del futbolista, pero yo creo que la modificación vino en el momento justo, lo entendió Quinteros y lo tuvo que reemplazar", concluyó Basaure sobre ese tema, pero no fue el final.

"Después, muy bajo el rendimiento. Me parece que todavía no hay conexión entre Palacios y sus tres atacantes, Castillo muy bajo, volvió Vicente Pizarro y tuvo una pérdida en el primer gol, que dentro de todo viene de un buen rato sin jugar, tampoco es que el resto de los jugadores anden tan bien. Leo Gil tampoco trascendió y hay que ponerlos a todos en la misma balanza, no solo decir 'este es más joven o este es más grande', yo los pongo a todos en la misma balanza", cerró.