Gabriel Suazo no se perdió el duelo de Colo Colo y Huachipato, lo que fue destacado por el Toulouse.

Con lluvia y todo: Toulouse aplaude a Suazo por no perderse el partido de Colo Colo y Huachipato

En medio de la polémica con su exrepresentante, Gabriel Suazo se encargó de reafirmar su amor por Colo Colo. Pese a la distancia, el lateral izquierdo del Toulouse sigue atento los partidos del Cacique, algo que fue destacado por el mismo club francés.

En su cuenta oficial, Toulouse compartió un video de su plantel antes de abordar el avión que los trasladará a la ciudad de Brest. El elenco de Suazo enfrentará este domingo al Stade Brest por la fecha 29 de la Ligue 1, ocasión para la que deberán visitar el Estadio Francis-Le Blé.

En el registro, se ve al excapitán del Cacique conectado a Estadio TNT en una tablet y presenciando el partido enter Colo Colo y Huachipato, duelo que se comenzó a disputar desde el mediodía de este sábado y que corresponde a la jornada 4 del Campeonato Nacional.

"Partiendo hacia Brest. No hay chance de que Gabi se pierda un partido de Colo Colo", escribieron desde el club. La imagen muestra a Suazo caminando bajo la lluvia y después instalado en el avión viendo el partido, que por el momento es un triunfo por 1-0 de los albos.

Durante esta semana, Suazo ha estado en el ojo del huracán luego de las incendiarias declaraciones que su exrepresentante, Alan Silberman, dio a RedGol. Ahí, el exagente acusó que Fernando Felicevich le robó la representación del exjugador de Colo Colo y que Suazo no quiso dejarle dinero a su exequipo.

Suazo, por su lado, se defendió y aseguró que "me hubiese encantado que Colo Colo hubiese recibido lo que hubiese sido por mí, por todo lo que me brindó y por todo lo que es el club para mí, pero de los 10 años que trabajé con ellos (Silberman y su socio Jason Pappe), jamás me enviaron una oferta formal".