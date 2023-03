Gabriel Suazo le respondió con todo a su ex agente. El lateral izquierdo del Toulouse de Francia desmintió el modus operandi que Alan Silberman reseñó como la manera que tuvo Fernando Felicevich de sumarlo al alero de Vibra Fútbol, su agencia de representación.

"En 10 años que estuve con él jamás me presentó una oferta", dijo el ex capitán de Colo Colo, quien terminó su contrato con el Cacique y llegó a la Ligue 1 de Francia a costo cero. Le agradeció también al poderoso agente argentino su desembarco en el fútbol de Europa. "Gracias a él estoy cumpliendo un sueño".

La respuesta del entorno de Alan Silberman llegó. Fue de la hija, Paola, quien le sacó varios trapitos a Suazinho en su cuenta de Twitter. "O sea q cuando dijiste q no queríai ir a Brasil porque no era Europa... tabai hablando de las vacaciones??? (sic) Suazo aparte de no tener palabra ni lealtad, eres enfermo de mentiroso", tuiteó ella. "Averigua lo que es el karma mejor", añadió.

Y no se detuvo ahí. "En 30 años nunca, ni un jugador ni nadie del ambiente habló mal de ti. Todo lo contrario. Pero un muchacho que no cumple contratos, no tiene palabra y no conoce la lealtad seguramente es más creible", escribió Paola Silberman en la red social del pajarito.

Paola Silberman: "Suazo, aparte de mentiroso y desleal eres tonto"

Paola Silberman hizo 10 tuits alusivos a Gabriel Suazo y la polémica que dejó la entrevista de Alan Silberman con RedGol, donde denunció que Fernando Felicevich le robó la presentación del carrilero izquierdo de 24 años.

"Suazo miente descaradamente, quien le explicó que no era bueno que lleguen a un club tres personas a ofrecerlo fue justamente su agente, ¡al que engañó y le incumplió contrato! ¡Aparte de desleal y mentiroso eri tonto!", escribió la ingeniera comercial.

"Para cerrar el tema porque me cansó. Lo escuché decir '¿por qué tendría que pasarle plata a Colo Colo?'. Lo que hizo no es sólo de desleal, mentiroso y traicionero. Es de poco hombre. Presionaba para dar mandatos y ahora se queja. ¡Alguien que le avise que en la vida te va cómo actúas!", aseguró.

Paola Silberman: "Suazo habla de incertidumbre y desesperación, pero rechazó una oferta de Europa"

Hubo más palabras. "Además habla de incertidumbre y desesperacion pero también rechazó una oferta de Europa porque era primero a préstamo. Aunque antes de tenerla decía 'yo sé que donde vaya la voy a romper'. Pero ahi se cagó entero porque '¿y si no me va bn esos 6 meses?'. No te merecías esos agentes, ¡estás donde debes estar!", dijo también Paola Silberman.

"Alguien q le explique al wn mmentiroso de Suazo q cómo se iba a concretar lo de Turquía,si mientras se estaba negociando con ellos, él aparece firmando por otro club. Se entiende lo mal parado que deja con eso a sus agentes a los que tenía trabajando sabiendo que él iba a otro lado, ¿no?", tuiteó también.

"Finalmente, y con esto se cierra el tema porque es muy latero...la base del asunto es que incluso aunq todo lo que dice el mentiroso ese fuera cierto. él tenía un contrato vigente con alguien y no lo respetó. Lo que es ilegal en cualquier parte y en la FIFA... Todo lo demás es irrelevante", culminó.