La Copa Libertadores regresa esta semana con duelos importantes por la fecha 5 de la fase de grupos, ronda donde dos equipos del grupo F podrían sellas su clasificación a los octavos de final, se trata de River Plate y Colo Colo que chocarán en el Monumental de Núñez en un partidazo.

Los Millonarios y albos son el 1° y 2° respectivamente del mencionado grupo F con 10 y 7 puntos, hasta el momento ambos equipos estarían clasificando a la ronda de los dieciséis mejores, pero Fortaleza (4) e incluso Alianza Lima (1) se podrían meter en la lucha por avanzar en caso que se den algunos resultados.

Los hombres de Gustavo Quinteros van con ánimos de revancha a Buenos Aires tras la caída en Santiago por 2-1, en un duelo el Cacique jugó de igual a igual, pero un error fue decisivo para el triunfo de la banda sangre.

Para este encuentro el conjunto de Macul no tendría bajas, ya que Emiliano Amor y Maximiliano Falcón volverán al once titular tras no estar presentes en la victoria alba por 4-0 sobre Coquimbo Unido. River por su parte, volverá a perder a Juan Fernando Quintero, el colombiano estaba en su última etapa de recuperación, sin embargo, recayó y no estará listo para este jueves.

