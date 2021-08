Colo Colo: tirón de orejas para quien “le llena la cabeza” a Maxi Falcón y reconocimiento total a su trabajo

La historia de la posible partida de Maximiliano Falcón de Colo Colo terminó. Tras muchos dimes y diretes, declaraciones contradictorias de su representante quien aseguró el mismo día que se iba a Peñarol y luego que se quedaba en Pedrero, hasta una oferta inexistente de Nacional. Finalmente, Peluca permanece en Pedrero tras conversar con Gustavo Quinteros, Daniel Morón y el presidente albo, Edmundo Valladares y entender los motivos.

Y el propio DT pegó un raspacachos a estos dichos por la prensa. “El 70 u 80 por ciento de lo que se dice son mentiras. No hay ninguna oferta oficial por Falcón. Al chico alguien le llena la cabeza, que se lo van a llevar de los grandes de Uruguay y no sé dónde y empieza a decir cosas que no debe”, lanzó el estratega tras el triunfo del Cacique sobre Melipilla de remontada.

De todas formas, resaltó que “estamos muy contentos con él y otros de los jugadores titulares que no le ha tocado. Y cuando le tocó siempre lo hizo bien, le va a volver a tocar. No hay que hablar de comentarios o de falsas informaciones”. Cabe apuntar que Peñarol sí hizo un ofrecimiento, pero absolutamente insuficiente considerando que Colo Colo pagó 650 mil dólares por la mitad del pase del defensor a Rentistas.

Para cerrar, Quinteros le entregó el mérito que merece a Maxi Falcón. “Es joven, va a aprender, va a madurar, es importante para nosotros, fue uno de los artífices que hoy Colo Colo esté jugando en Primera. Lo traje yo, quiero que se quede”, sentenció.