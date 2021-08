Final de la teleserie en Colo Colo: Maximiliano Falcón se queda y Gustavo Quinteros respira

Tras perder a Martín Rodríguez, Gustavo Quinteros tenía el alma en un hilo en Colo Colo con otra de sus figuras que se podía ir: Maximiliano Falcón, quien despertó interés de los dos grandes de Uruguay, Nacional y Peñarol. El DT del Cacique insistió mucho que le faltaba un central para producir la llegada de Emiliano Amor, por lo que perder a Peluca, que viene siendo suplente, le suponía un gran problema para su planificación.

Pero nada de eso pasará. Finalmente, Falcón se quedará en Colo Colo. De los equipos interesados, sólo Peñarol presentó una oferta formal considerada totalmente insuficiente en Blanco y Negro, que pagó 650 mil dólares para hacerse del 50% de su pase y tiene una opción para adquirir un 25% más a Rentistas.

Así lo confirmó el propio presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en conferencia de prensa. “Confiamos en Paco Rodríguez y él es nuestro zaguero. Contrataremos otro defensa para reforzar la zaga. Por Falcón hay diferencias económicas”, sentenció.

Pese a que el tema podía haber terminado ahí, el presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, y su gerente deportivo, Daniel Morón, entendieron que debían conversar con Maximiliano Falcón para otorgarle tranquilidad y explicarle la situación en una charla que se dio este fin de semana y donde Peluca comprendió los motivos y seguirá luchando por un puesto con Matías Zaldivia, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez.

Maximiliano Falcón se queda en Colo Colo. | Foto: Agencia Uno

Se esperaba que Falcón fuera titular en el partido de Colo Colo ante Deportes Melipilla en una planificación que tenía lista Gustavo Quinteros, dado que el encuentro fue llevado al sintético del Nicolás Chahuán Nazar y Matías Zaldivia ha tenido lesiones graves las cuales no quieren que reaparezcan por “culpa” del terreno. No obstante, Peluca presentó molestias musculares que lo sacaron de la citación del partido pasado ante Wanderers y de las cuales, a la luz de los hechos, no se pudo recuperar del todo y se presentó en el banco de suplentes.