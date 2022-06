Colo Colo recuperó el rumbo tras su mala racha y se reencontró con el triunfo en la Copa Chile 2022 venciendo a Deportes Temuco. El Cacique goleó, pero debe dar vuelta la página para enfocarse en el gran desafío que tiene en Copa Sudamericana, torneo para el que alcanzó a asegurar solo un refuerzo.

El próximo martes, los albos enfrentan a Inter de Porto Alegre por los octavos de final. En la lista de inscritos, la novedad es la aparición de Agustín Bouzat, quien es la única incorporación hasta ahora. Esto no tiene contentos a los hinchas, que extrañan la rapidez con la que actuó la gestión de Edmundo Valladares a inicio de año.

En medio de las críticas y en conversación con La Tercera, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, abordó la situación de los refuerzos y golpeó la mesa. "Vale la pena decir algo desde el comienzo y es que en enero conformamos un plantel para el año. Tenemos un gran plantel, juveniles de mucho futuro. Soy un fanático de los juveniles".

El mandamás albo recalcó que están trabajando en incorporaciones, pero el formato y la situación de los extranjeros complican las cosas. "Se dio en esta puerta que se abrió para contratar tres alternativas, lo conversamos con Gustavo e hicimos todos los esfuerzos. Solo hace un par de días pudimos contratar un extranjero (Agustín Bouzat) y trataremos de ver la opción de algún otro, pero no está fácil".

Pero tras ello, Alfredo Stöhwing reveló que desde Colo Colo no piensan en sumar gente que deje sin oportunidades a su cantera. "Seguiremos viendo si surge una alternativa, pero no queremos contratar por contratar, ya hemos visto en el pasado que no resulta bien eso".

"Queremos que lleguen jugadores que sean un aporte y no tapar juveniles por taparlos. Si se da, para fortalecernos en el Campeonato Nacional o un eventual paso a cuartos de final de la Copa Sudamericana, puede ser, porque nos queda algo de plazo", agregó.

El portazo a Ramiro González y Pablo Solari

El mercado de pases ha dejado varias polémicas en Colo Colo, ya sea con refuerzos o con posibles partidas. Lo ocurrido con Ramiro González y Pablo Solari no dejó indiferentes a los hinchas, lo que le costó duros cuestionamientos a la directiva.

El caso del zaguero, que estaba listo pero no llegó por no superar las pruebas médicas, dejó molesto a Gustavo Quinteros. "El club tiene un protocolo y si un jugador no pasa los exámenes, lo serio es no firmar. Estamos resguardando recursos ajenos de los accionistas y nos pasarían la cuenta. No se puede actuar por tincada, sino que hay un diagnóstico. Muy lamentable, porque era una muy buena alternativa", explicó Alfredo Stöhwing.

Tras ello, el presidente de Blanco y Negro abordó el frustrado fichaje de Pablo Solari al América de México y descartó que más jugadores puedan partir. "Salvo la oferta que llegó por Solari, anteriormente, no hay ninguna más. La intención es mantener el plantel".

En esa misma línea y para cerrar, Alfredo Stöhwing analizó lo que pasó con el Pibe. "Es natural que sienta cierta frustración. Imagínese que le llegan ofertas de grandes números, se produce mucha presión. No son momentos fáciles de manejar, pero él es una muy buena persona, además de un gran jugador y creo que va a concentrarse profesionalmente en Colo Colo. Lo necesitamos para los logros del segundo semestre".