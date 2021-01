Diagnóstico preliminar de Jorge Valdivia y Leonardo Valencia en Colo Colo: contractura y un golpe, respectivamente

Leonardo Valencia jugó, quizás, sus mejores minutos en Colo Colo en el comienzo del partido del Cacique ante Everton, donde fue clave para la apertura de la cuenta vía Pablo Mouche que, a la postre, sería el único tanto del partido.

No obstante, el ex Botafogo no pudo terminar el partido. A poco de comenzar el segundo tiempo, en el minuto 54, se tiró al piso y le pegó al pasto a modo de desahogo y a sabiendas que estaba bien. Entró Williams Alarcón.

Poco después, a los 65’, ingresó Jorge Valdivia pero duró 10 minutos en la cancha: tras tirarse al piso a luchar un balón, sintió una molestia y abandonó el campo junto al kinesiólogo albo, Wilson Ferrada.

Si bien ambos futbolistas serán sometidos a exámenes, Leandro Stillitano, asistente de Gustavo Quinteros que dirigió ante Everton, entregó un adelanto de parte médico tras conversar con el staff encargado de la salud de los futbolistas.

“Les van a hacer los estudios. En el caso de Leo (Valencia) es un golpe y en el de Jorge (Valdivia) un apretón, una contractura. Van a esperar unas horas para esperar que se desinflamen las zonas y ya de mañana van a trabajar para dar el diagnóstico definitivo”, relató.

De todas formas, apuntó que “estaba pensando que Leo saliera, por los minutos jugados. El de Iván (Morales) también para no sufrir una consecuencia por la inactividad. Estamos conformes con los dos y con todos, que están haciendo un esfuerzo terrible.

Por ahora, ambos están en duda tanto para el partido de este miércoles ante Universidad de Concepción y para el domingo en el Superclásico frente a Universidad de Chile, aunque Matías Fernández estará a disposición pronto, si no es ante el Campanil, será ante el Romántico Viajero.