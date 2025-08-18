En Colo Colo empieza la búsqueda de técnico, luego de que Jorge Almirón señalara que no iba a seguir como entrenador de los albos. Una misión complicada para los albos.

Entienden que hay dos temas complejos: lo deportivo y lo económico. En lo primero el elenco es un desastre y es posible que quizás no haya competencia internacional el 2026, pues marcha 9° en el torneo.

El dinero también será fundamental debido a que Almirón se llevará una suculenta indemnización, pues su contrato de dos millones de dólares anuales finaliza en diciembre del próximo año y deja escuálidas las arcas en Macul.

En Colo Colo piensan en Luis Zubeldía

Un panorama espantoso para buscar un técnico de jerarquía que devuelva al Cacique a los primeros lugar. Sin embargo, en la dirigencia de Blanco y Negro quieren apostar a ganador.

Zubeldía brilló el 2023 en Liga de Quito

Por eso un bloque de la concesionaria le indica a Redgol que plantearán en el directorio buscar acercamientos con un técnico al que pretendieron fichar hace poco más de un año y medio: Luis Zubeldía. En ese momento, el argentino era campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito.

Esa vez prefirió tomarse unos meses sabáticos, por lo que descartó escuchar cualquier ofrecimiento. A Colo Colo llegó justamente Almirón, mientras que a los meses Zubeldía recaló en Sao Paulo.

Hace pocas semanas dejó de ser el técnico del cuadro paulista, al que a pesar de instalar en los octavos de final de Libertadores no tuvo un buen arranque del Brasileirao.

El estratega ganaba un dinero similar al de Almirón en Colo Colo, poco más de dos millones de dólares anuales. Monto que hoy no se le puede ofrecer en el Monumental.

A sus 44 años registra además pasos por elencos grandes como Racing, Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador e Independiente de Medellín. En Europa dirigió al Alavés en el 2017-18.