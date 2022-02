A través de un comunicado, Colo Colo confirmó que tiene un caso de covid-19 en su plantel a horas de debutar en el Campeonato Nacional ante Everton. El futbolista fue aislado y se encuentra en buenas condiciones de salud. De paso, el Cacique ratificó que sólo es una la persona afectada.

“En exámenes PCR realizados ayer según protocolo para partidos oficiales, se han obtenido 129 PCR negativas y se ha pesquisado un caso con resultado positivo para covid-19 de un integrante del plantel. La persona se encuentra aislada según protocolo de la autoridad sanitaria, en buenas condiciones y en comunicación directa con el área médica del club”, manifestó el Popular vía redes sociales.

El jugador no estaba considerado como titular ante Everton y no tuvo contacto con el resto de sus compañeros una vez detectado el caso, por lo que no presume un problema mayor para Gustavo Quinteros de cara al estreno en el Campeonato Nacional.

Para el partido con Everton, Colo Colo prepara un 11 con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Carlo Villanueva (Joan Cruz); Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.

El partido entre Colo Colo y Everton se jugará este domingo desde las 20:30 horas y lo podrás seguir minuto a minuto online y en vivo a través de RedGol.