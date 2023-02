La posibilidad de que Arturo Vidal regrese a Colo Colo volvió a estar en la palestra gracias a ciertas polémicas del King en el Flamengo. El chileno está siendo muy cuestionado en Brasil por su rendimiento y ciertas actitudes fuera de la cancha que están colmando la paciencia de hinchas y dirigentes.

Ante esto la chance de que por fin se materialice su regreso al Monumental ilusiona a los hinchas albos, quienes llevan varios años esperando que uno de los mejores jugadores formados en la historia de Colo Colo vuelva por fin a casa.

Sin embargo, hay quienes optan por la mesura al analizar esta posibilidad. Uno de ellos es Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio afirmó que ve difícil que Vidal vuelva a nuestro país si las críticas hacía su persona no cesan.

“Para mí, su decisión no va a partir desde lo afectivo. Entiendo que sufre mucho cuando lo cuestionan en su nivel. La mayoría entendemos que es uno de los mejores en la historia del fútbol chileno, pero las críticas lo complican y cuando pasa eso responde en redes sociales, es muy propio de él. Desde el cariño a Colo Colo él se viene a ojos cerrados, pero desde lo social no sé si estaría dispuesto a tranzar”, señaló el Mago.

En ese sentido, Valdivia sostiene que “creo que él debe tener un ‘pero’ en una decisión para un eventual regreso. Tiene mercado en Estados Unidos, México, el mundo árabe. Si él asume que va a ser criticado aunque sea una figura mundial, va a venir a Chile”.

“Los hinchas de Colo Colo no quieren vivir del ídolo, sino que quiere rendimiento y que el ídolo moje la camiseta. Yo lo viví. Con Arturo no va a faltar eso, pero cuando vengan las críticas él podría reflexionar si está dispuesto o no a vivir lo mismo que siente en Brasil, con justicia o no. Él quizá puede tomar la decisión de irse a Estados Unidos a vivir mejor”, concluyó.