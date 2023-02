Desde que la prensa brasileña adelantó que Flamengo le puso cartel de transferible a Arturo Vidal, los hinchas de Colo Colo se soban las manos ante el posible regreso de su hijo pródigo. Sin embargo, no todos están tranquilos con la posibilidad de que el bicampeón de América se ponga la camiseta del cuadro popular.

Es la reflexión que dejó Felipe Bianchi en el programa Metrópolis Central de radio La Clave. El comunicador cree que la conducta es la contra del King. "Futbolísticamente todavía es aporte, pero probablemente uno podría hasta apostar que la situación va a terminar con un problema de disciplina, ya viviendo en Chile. Puede ser, también", advirtió.

De todas formas, el periodista cree que lo exhibido por Vidal en su pasado reciente es suficiente para que el jugador marque diferencias en el fútbol chileno. "Lo que mostró en Inter y en Flamengo, los pocos minutos que ha jugado en los últimos años, le bastan para destacar y brillar en Colo Colo", puntualizó.

"Vidal debe jugar al lado del volante central"



Otro aspecto que destacó Felipe Bianchi es la posición en que Arturo Vidal puede rendir mejor con la camiseta de Colo Colo. Y optó por privilegiar sus condiciones en la distribución, más que el recorrido en la cancha, condición que en la primera década de su carrera lo estableció como el mejor volante box-to-box (de área a área) del mundo.

"El tema es la posición en que lo necesita Colo Colo, porque para mi Vidal haciendo el rol de Leonardo Gil o el que debería tener Carlos Palacios, no me gusta nada: ese nueve y medio atrás de los delanteros. Yo lo prefiero al lado del volante central y con el menor movimiento posible, porque ya no está para box-to-box", sentenció el experto.

Donde no tiene dudas Bianchi es en la preferencia de Vidal por sobre otro de los criticados en Flamengo, Erick Pulgar. "Supongamos que el presupuesto alcanza, entre Vidal y Pulgar elijo a Vidal a ojos cerrados. ¡Pero mil veces! Para mí, hoy Esteban Pavez es más que Pulgar", complementó el comunicador.

Flamengo disputará este sábado la final por el tercer lugar del Mundial de Clubes ante Al Ahly de Egipto, y la prensa carioca asegura que posteriormente vendrá una nutrida renovación en la la plantilla rubronegra. El encuentro por el bronce planetario se disputará desde las 12:30 horas en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat.