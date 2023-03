Claudio Borghi y el inicio lento de Darío Lezcano en Colo Colo: “Físicamente no está bien”

Darío Lezcano es la carta de gol de Colo Colo en esta temporada 2023. El paraguayo arribó en el pasado mercado de pases y ya lleva dos goles convertidos, aunque todavía no logra iniciar desde el arranque con una camiseta de titular en el equipo de Gustavo Quinteros.

Uno que analizó esta situación fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en Radio Futuro afirmó que “a mí me da la impresión que Darío Lezcano no está jugando porque físicamente no está bien. Fíjate en los cambios, entra siempre en los últimos 20-25 minutos, como que está para jugar ese tiempo”.

“No lo ha dicho Quinteros, pero si tú traes un jugador como Lezcano y siempre dices que Leandro Benegas viene como alternativa y no termina siéndolo, es porque no está en condiciones de jugar. Yo creo que es un tema muy físico”, concluyó.

El atacante paraguayo lleva dos tantos convertidos en Colo Colo en tres partidos jugados, ingresando en todos ellos desde la banca de suplentes en el segundo tiempo.

Colo Colo jugará ante Magallanes este domingo 5 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. ¿Tendrá Lezcano su oportunidad de comenzar de titular en el Cacique?