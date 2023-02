Colo Colo sufrió una preocupante derrota ante Coquimbo Unido por la sexta fecha del Campeonato Nacional. El elenco de Gustavo Quinteros sufrió con su defensa y fue superado por 3 a 1 ante los Piratas, que contaron con un gran Javier Parraguez, el delantero que vivió una verdadera revancha en el Estadio Monumental.

Sin embargo, en el Cacique, además de la derrota, quedó otro foco de preocupación: la crisis que viven los canteranos albos en el primer equipo. Jugadores que en algún momento supieron responder, hoy son una sombra del nivel que mostraron y las explicaciones sobre el caso abundan.

Desde una responsabilidad personal de los propios jugadores hasta la falta de confianza de Gustavo Quinteros, son variadas las posturas en torno al tema, aunque una cosa es cierta: Este año, han jugado Jordhy Thompson, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Jeyson Rojas, Vicente Pizarro y Alexander Oroz. De ellos, solo Thompson ha rendido.

Una situación que analizó Claudio Borghi en Radio Futuro. El ex DT albo consideró que las dificultades que muestran hoy en día es en buena parte responsabilidad de Gustavo Quinteros, aunque también señaló que existe un factor emocional que los juveniles deben superar para triunfar.

“Quinteros no protege a los jóvenes como sí protege a los más grandes. Te doy ejemplos; Bouzat muchísimo, Castillo muchísimo, el mismo Falcón también", sentenció el Bichi en la radio.

Eso sí, Borghi destacó que “me cuesta ponerme de ejemplo, pero a los 21 estaba jugando un mundial y si me sacó Bilardo no me puse a llorar, me dije ‘puta, este me sacó y le voy a demostrar que está equivocado y me tiene que poner’”.

El panelista de TST además agregó que “acá está la formación integral del jugador, el control de las emociones que tiene que ser muy claro. Me dio mucha pena ver salir a Daniel Gutiérrez, además que no puedes sacarlo después de equivocarse porque lo matas".

“El jugador a veces demuestra que tiene que salir, se va quedando, pero si te pegas la cagada dale 5 minutos y lo sacas, si lo haces inmediatamente lo expones ante todo un estadio y te das cuenta que el cabro salió mal”, destacó.

Eso sí, cerró diciendo que “a mí lo que me preocupa es que llore porque me da lástima, pero no puedes llorar. Sal con la cabeza en alto diciendo ‘¿me sacaste? Ya me vas a tener que poner. Pero al llorar le están dando la razón al entrenador de que la está cagando”.