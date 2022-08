Un gol de Juan Martín Lucero (77') parecía darle un buen triunfo de visita a Colo Colo ante Ñublense por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, pero Rafael Caroca (79') y Bernardo Cerezo (86') dijeron lo contrario y todo terminó 2-1. Así, Jaime García quedó feliz con un nuevo gran registro ante Gustavo Quinteros.

García está claro de que es un hueso imposible de roer para Quinteros, y habló con Al Aire Libre en Cooperativa sobre esa supremacía. En sus declaraciones, el oriundo de Cartagena repasó al técnico albo: "Nosotros hemos perdido y nunca he salido a hablar si me faltan o no me faltan refuerzos, jamás. Yo he jugado de la misma forma perdiendo, ganando y empatando", disparó.

El técnico del cuadro chillanejo le envió un recado a su colega del Cacique, y Marcelo Barticciotto, que escuchaba atento en el panel, analizó sus palabras. Estas no le gustaron mucho al legendario exdelantero albo, y frenó en seco al adiestrador chileno.

"Lo que dice García no está diciendo nada nuevo, que él tiene menos plantel", disparó de entrada para después hacer un análisis mayor donde los demás equipos del balompié criollo también se vieron involucrados.

"De los equipos que juegan en el Campeonato Nacional, salvo Universidad Católica y Universidad de Chile en algún momento, todos los planteles del fútbol chileno podrían decir lo mismo y los técnicos podrían decir lo mismo que Jaime García", añadió el 7 del pueblo.

Para cerrar ese tema, Barti apunta que "yo creo que le tiró una indirecta a Quinteros en esa declaración, yo creo que sí. Como diciendo ‘Quinteros se queja siempre que no tiene jugadores y nosotros no nos quejamos y le ganamos’, a mi entender”.

Eso sí, yendo a lo estrictamente futbolístico, Marcelo Pablo Barticciotto reconocque “yo creo que es un buen equipo Ñublense, que propone. Tiene un mérito grande ahí sin duda Jaime García, tienen un mérito los futbolistas".

"Ayer no fue la mejor versión de Ñublense, sobre todo en el segundo tiempo, pero el fútbol es tan extraño que quizás cuando no estaba jugando bien terminó de ganar, y que a Colo Colo le cuesta porque Ñublense es un equipo que propone", concluyó.