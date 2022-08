Jaime García explica su supremacía sobre Gustavo Quinteros y le manda un recado: "Nunca he salido a hablar si me faltan o no me faltan refuerzos, jamás"

Ñublense parecía perder ante Colo Colo en la ida por los octavos de final de la Copa Chile, pero Rafael Caroca (79') con Bernardo Cerezo (86') dieron vuelta el marcador en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán y se quedaron con el primer round por 2-1. Con lo que Jaime García se volvió un hueso imposible de roer para Gustavo Quinteros.

Tres victorias y un empate es el saldo con el que el estratega chileno oriundo de Cartagena se corona como el chacal del DT argentino nacionalizado boliviano desde su arribo al Cacique, y recientemente se tomó el tiempo para explicar lo que hay detrás de esa supremacía.

En conversación con el programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa, García reveló que su notable racha se debe a “los espacios que se originan, Colo Colo propone, sale a jugar, te genera espacios, a nosotros hay partidos que no nos han salido jugadas, nos dejan poco espacio, nos salen de contra, hemos estudiado eso harto".

Eso sí, tras eso le deja un recado: "Nosotros hemos perdido y nunca he salido a hablar si me faltan o no me faltan refuerzos, jamás. Yo he jugado de la misma forma perdiendo, ganando y empatando", lanzó.

Inmediatamente después García explica que "no he tenido muchas variantes en el juego, que si a lo mejor ante un rival que estás en su casa, con el marco de público, con el plantel que tienen, uno también va tomando un poco más de precauciones, no tengo tanta rotación de jugadores, somos un grupo corto, entonces obviamente ellos tienen que tomar un protagonismo por lo que es la plantilla, por donde van ellos en el Campeonato Nacional”.

Con respecto a lo que fue la acción en Chillán, el popular Chacalito reconoce que “fue un partido difícil, donde obviamente Colo Colo jugó bien, nos tapó los espacios, pero nosotros también los hicimos ver mal en momentos. No comparto que fueron dos llegadas, ellos también tuvieron ocasiones".

"No sé si fue de igual a igual, pero tuvimos pasajes buenos del partido, también estás jugando con el mejor equipo de este año. Entonces, como todos se excusan, yo también me podría excusar y no lo hago, las planillas son totalmente distintas, con tres o cuatro jugadores de ellos trato de poder equilibrar mi equipo con la gente lesionada, la gente que me falta, y tengo que ir rotando lo que más puedo”, cerró al respecto.

¿Campeonato Nacional o la Copa Chile? Difícil decisión

El plantel corto que argumenta Jaime García en su Ñublense, hacen que la pregunta difícil llegue inevitablemente: ¿Va a pelear por el Campeonato Nacional o la Copa Chile? En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa explicó su decisión.

“Uno tiene que ir soltando cosas cuando no puede enfrentarlas de dos formas, pero sí vamos a tomarlas con responsabilidad. Vamos a tratar de poder ir con la gente que creo que va a rendir en lo físico, en los psicológico, ir a enfrentar a un Colo Colo con un desgaste tremendo con piezas que han venido repitiéndose todos los partidos", apunta de entrada.

Eso sí, para cerrar deja en claro que "si me preguntas si voy por una o no, para mí, y yo lo tomo con mucha responsabilidad y la realidad del club, es enfrentar el Campeonato. Pero nosotros tenemos que hacer una Copa Chile como corresponde, con responsabilidad y enfrentando con lo que creo que si yo cambio jugadores, también dándoles la misma confianza que ellos se merecen”.