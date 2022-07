Alfredo Stöhwing advierte que las finanzas de Colo Colo no van bien: "Hemos hecho malabares para traer los mejores refuerzos posibles"

Colo Colo ya está fuera de todo tipo de competencias a nivel internacional, por lo que en este segundo semestre del 2022 se enfocará en lo que será su pelea por el título del Campeonato Nacional y la Copa Chile. Bajo ese sentido, Gustavo Quinteros insiste en refuerzos en el mercado de fichajes, y Alfredo Stöhwing limita los movimientos.

El presidente de Blanco y Negro conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y fue consultado por la realidad económica que vive actualmente el Cacique, y dejó en claro que "las finanzas del club están muy apretadas, estamos bastante ajustados", y explica que se mueven con poco dinero.

"Todos los últimos años, desde el 2019, tenemos pérdidas importantes en cuanto a números, entonces las finanzas están muy justas y hemos hecho malabares para traer los mejores refuerzos posibles, en conjunto con un gran trabajo de la gerencia deportiva", reconoció.

Tras eso, el timonel de la concesionaria que dirige el rumbo del Eterno Campeón apuntó que "a comienzo de año se formó un gran plantel, que en un principio estaba pensado para que fuera para todo el año, y se abrió esta puerta ahora y hemos tratado de hacer lo mejor posible".

Después, Stöhwing detalla que "en realidad lo único que no pudimos traer fue el jugador que fue rechazado por los exámenes médicos, y que de hecho lleva lesionado desde que fueron las conversaciones hasta ahora y no ha vuelto a jugar, y el caso de Martín Rodríguez que él escogió irse a la MLS, de manera que tampoco han sido tantos los casos que teóricamente no hemos podido traerlos".

Así, también complementa que "estamos muy contentos con el caso de Agustín (Bouzat) y Marco (Rojas), así que yo creo que hemos hecho todos los esfuerzos y se ha hecho lo que en estos momentos Colo Colo puede, y de la mejor manera posible”.

Al ser consultado sobre cómo está la relación actualmente con Quinteros, y si podrán darle en el gusto en esta ventana de traspasos, destacó que “yo considero que hay una buena relación interna en Colo Colo, y yo tengo una buena relación personal con él".

Eso sí, le envía un mensaje claro por sus quejas. "A mí no me gusta mucho, pero él está obligado y habla más por la prensa y probablemente se ve un poco urgido de decir ese tipo de cosas, yo preferiría estar más alineado y dejar los temas más de forma interna. Pero tiene su estilo Gustavo, a mí me interesa lo que hablamos personalmente y siento que tenemos una buena relación y estamos alineados con los objetivos de fútbol”.

Con respecto a la posibilidad de traer refuerzos de peso, Stöhwing advierte que “las circunstancias del fútbol mundial, latinoamericano y chileno han cambiado un poco. Hemos visto lo difíciles que han sido los últimos años en el fútbol chileno en competencias internacionales, las finanzas de Colo Colo no han estado muy sólidas los últimos años".

"Nos ha afectado mucho además la pandemia, los aforos, los castigos también en algunos partidos sin público, entonces no ha sido fácil y hemos hecho los mejores esfuerzos por traer jugadores del mejor nivel posible, hemos incorporado a algunos de los cuales yo y todo el directorio está muy contento, pero ojalá que en algún momento podamos recuperar una mayor solvencia financiera para poder traer jugadores que sean figuras del campeonato”, añadió.

Finalmente, resaltó que para cerrar su participación en este mercado, "estamos haciendo los últimos esfuerzos". "No está fácil. Tiene que ser un jugador chileno, no hay muchas alternativas, hemos sido bastante busquilla, ustedes verán que encontramos la posibilidad de Marco, que no estaba en el radar de nadie".

"Así que de repente llega alguna novedad o sorpresa, pero no está fácil así que no es seguro. Si no, vamos a tener que cerrar y el plantel de todas maneras es de primer nivel y tiene muchos juveniles que están apareciendo y con una felicidad muy grande de nuestra parte de que puedan rendir en el club", concluyó.