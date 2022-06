Pese al importante triunfo obtenido por Colo Colo ante Inter de Porto Alegre, Aníbal Mosa no tuvo tan buenas declaraciones luego del encuentro en el Estadio Monumental. El miembro de la comisión de fútbol manifestó su pesar por la demora de refuerzos y tuvo un apuntado: Alfredo Stöhwing.

"Hay una comisión fútbol que no ha funcionado, no sé por qué. Parece que el presidente no le da mucha importancia (...). Él no conoce la industria, la está conociendo recién. Esperemos que lo haga rápido y entienda lo que es Colo Colo", manifestó Mosa.

Y la respuesta a sus declaraciones llegó. Durante la presentación oficial de Agustín Bouzat, la que se realizó esta tarde en el Monumental, Stöhwing fue consultado por los dichos del ex mandamás colocolino. El actual presidente de Colo Colo manifestó que las declaraciones le llamaron la atención por el buen momento que vive el Cacique, pero que prefiere no armar una polémica.

"No estoy muy interesado en armar polémicas, es un momento en que estamos presentando a Agustín, el día después de un triunfo importante. Me llamaron la atención los comentarios del director Mosa, las cosas se están haciendo bien dentro y fuera de la cancha", manifestó.

"Tuvimos un muy buen triunfo inicial en la primera ronda de Copa Sudamericana, todo está funcionando bien, las reuniones se hacen como corresponden y no quisiera profundizar, no tiene mucho sentido armar polémicas por ciertos dichos", continuó.

Para cerrar el tema, por lo menos por su lado, Stöhwing manifestó que prefiere constuir antes de meterse en cualquier controversia. "No estoy interesado en polémicas, me gusta más construir, no me atrevo a pensar en suposiciones o intenciones detrás de las declaraciones. Eso lo tiene que ver cada persona que las hace", reiteró.

"No ha sido un periodo fácil para encontrar jugadores, pero claramente no estamos por traer por traer jugadores. Tenemos una cantera juvenil importante, no queremos taparlos, y estamos interesados de traer jugadores que sean un aporte, pero si no es el caso tenemos un plantel bastante competitivo con muchos juveniles que quieren mostrar su valía, haremos el esfuerzo hasta el último día", concluyó.