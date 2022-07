Colo Colo venció con claridad a Deportes La Serena y comienza a dejar atrás el fantasma de la dura eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Inter de Porto Alegre afianzándose en el primer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. No obstante, Gustavo Quinteros dejó en claro, una vez más, que no quedó conforme con este mercado de pases, asegurando que tenían otra planificación y habían llegado a un acuerdo con Blanco y Negro que, por distintos motivos, no se llevó a cabo.

“Habíamos quedado con la dirigencia de traer uno por línea. Los que teníamos en carpeta no pudieron venir, se fueron a otros clubes, no sé si la parte económica, contractual, pero arreglaron en otros lados y no acá. Tuvimos que buscar variantes para poder incorporar, para que nos puedan ayudar. Si hay una opción muy buena, buscaremos otro más, si no, nos quedamos con lo que tenemos. Después de los que no pudieron venir no me convencieron otras opciones de delanteros y defensores”, manifestó el argentino tras el encuentro.

Eso sí, no descarta del todo sumar un tercer nombre a Agustín Bouzat y Marco Rojas. “Vamos a estar expectantes a ver si podemos incorporar un jugador más que nos pueda ayudar. Queremos competir al máximo en el Campeonato Nacional y en la Copa Chile. Con más variantes, es más posible”, aseveró.

De paso, dejó un recado para los elencos fuera del poder económico de Brasil. “Hay mucha ventaja económica. Cada equipo brasilero tiene tres o cuatro delanteros que valen mucho dinero y en todas las posiciones muchas variantes. Compran jugadores de Europa, los mejores de Argentina y de Uruguay. Es complicado competir. Sería bueno, es un momento que haya alguna igualdad para pelear un poco más allá. Todo depende de la institución, en el momento en que un club quiera ir por un objetivo internacional, tiene que reforzarse e invertir como para pelearle a esos equipos. Son todos brasileros y un par de argentinos nada más, muy poquito del resto”, reflexionó.

“El año pasado nos perjudicaron mucho”

Y, hablando de temas en los que el DT albo ha insistido. Recordó lo sucedido en el torneo 2021. “Lo mejor es que ya no hay más contactos estrecho. El año pasado nos castigaron demasiado con eso y es una ventaja para nosotros. Si tenemos algún contagio no van a poner 44 en cuarentena otra vez, o 20 (ríe). Qué vamos a hacer. El año pasado nos perjudicaron mucho. Pero este año va a depender de nosotros, hay que cuidarse y ahora que estamos arriba hay que tratar de mantener la ventaja y seguir jugando como se jugó hoy, no cometer más errores como las expulsiones. Por eso hemos perdido puntos también”, lanzó.

Sobre el encuentro ante La Serena, Quinteros dijo que “yo veía a los jugadores que pusimos, sin tener en cuenta la lluvia, y dije que íbamos a estar firmes en defensa porque los laterales son rápidos y marcan bien (Bruno Gutiérrez y Pedro Navarro) y al medio íbamos a tener dinámica con Dylan Portilla y Gabriel Suazo. Creía que íbamos a hacer un buen partido, los cuatro de arriba (Solari, Costa, Bouzat y Lucero) están bien y marcan diferencia. Pudimos hacer los goles enseguida y eso nos dio tranquilidad y confianza. Después creo que jugamos bien a pesar de la cancha, que no daba para jugar mejor”.

Finalmente, analizó que “siempre hay que ganar. No te olvides que con O’Higgins nos expulsaron jugadores, contra Everton también, es difícil ganar con jugadores menos. Además de rotar jugadores porque teníamos torneo internacional. Siempre hay atenuantes cuando los resultados no se dan. Hoy fue un partido bárbaro, porque a pesar de la cancha, de los cambios que hicimos, Pizarro salió a último momento… Hay que valorar mucho estos tres puntos”.