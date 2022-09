Colo Colo tiene casi asegurada su participación en la Copa Libertadores 2023. Claudio Borghi detalló los puestos a reforzar para la próxima temporada, aunque fue claro en que no será fácil competir contra los millones de los brasileños.

Colo Colo se reencontró con su mejor versión y le propinó una goleada por 4-0 a Unión Española. El Cacique sumó tres puntos de oro que le permiten acercarse al título del Campeonato Nacional, pero también dejar casi asegurada su participación en la Copa Libertadores del 2023.

Ya sin la Copa Chile, los albos solo se pueden clasificar por la tabla de posiciones. En el primer lugar con 51 puntos y con una diferencia de nueve con su más cercano perseguidor, debe intentar quedarse en los tres primeros puestos.

Palestino, que está cuarto y con un partido menos, es el equipo al que deben sacarle ventaja por ahora. A 14 unidades y con 18 más por disputarse, necesita de dos triunfos para asegurar, por lo menos, en la fase previa de Copa Libertadores.

Este panorama ha hecho que algunos ya comiencen a pensar en nombres para potenciar al plantel. Colo Colo no puede permitirse otro fracaso como el de la fase de grupos de este año, donde quedó eliminado pese a un gran arranque, por lo que escoger a los refuerzos ideales será fundamental para ir a pelear en el plano internacional.

Claudio Borghi da los puestos a reforzar en el Colo Colo 2023 para el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores

En medio de la anticipada planificación para el Colo Colo de la temporada 2023, Claudio Borghi explicó desde su visión como comentarista y ex entrenador, las zonas a reforzar. El Bichi conversó con RedGol y detalló dónde es que el Cacique debe pensar en traer nuevos jugadores.

"Hay tres puestos que Colo Colo, si bien tiene jugadores, cuando no están quedan muy vacantes. El primero es el 9, quizás no sé si para titular, pero sí de reemplazo interesante o Gustavo Quinteros quiera jugar con dos puntas", lanzó de entrada.

Pero el ataque, en manos de Juan Martín Lucero, no es lo único. "La otra es alguien que interprete mejor la posición de (Leonardo) Gil, que lo hace bien pero no es un especialista. Y un marcador central, que va flaqueando cuando no está (Emiliano) Amor que fue el lesionado".

Aunque el Bichi también recalcó que las salidas de jugadores al final de la temporada pueden obligar a pensar en más nombres. "Si venden jugadores como (Gabriel) Suazo, también debería traer a alguien. Tendrá que optar el DT por las mejores posiciones en el equipo".

Claudio Borghi deja los nombres en la mesa, pero también pide ser realista ante las poderosas billeteras del fútbol brasileño, que ha dominado el torneo en los últimos años. "Hay tanta diferencia económica con otros equipos de Sudamérica que lo bueno que se ve en Chile no es tanto para el resto del continente. Está Flamengo y ves cómo se refuerzan los demás y mucho que hacer no hay. Sostener un gran plantel a nivel nacional se hace problemático, así que hay que ver qué se puede hacer", cerró.

Colo Colo no pierde el foco en su lucha por bajar la esperada estrella 33 en el Campeonato Nacional y así celebrar un nuevo título con sus hinchas. Ya luego vendrá el momento de pensar en lo que viene, pero por ahora solo debe pensar en no sufrir más tropiezos que pongan en riesgo la opción de ser campeón.