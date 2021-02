César Fuentes, el héroe albo del triunfo ante La Calera: "Pusimos mucha garra y valentía"

Colo Colo consiguió un tremendo triunfo por 2-1 ante Unión La Calera en el Estado Monumental, en un duelo vital para las aspiraciones del Cacique de salvar la categoría y mantenerse en primera división.

César Fuentes fue la figura del partido en Macul, actuación que además coronó con un golazo a los 83 minutos de juego, cuando el marcado estaba igualado 1-1 con tantos de Jeisson Vargas para la visita y de Ignacio Jara para los dueños de casa. El ex UC puso el 2-1 que a la postre sería definitivo.

Una vez finalizado el encuentro y con los tres puntos en el bolsillo, el formado en O'Higgins destacó lo hecho por el plantel colocolino para remontar un complejo partido que habían comenzado perdiendo pese a jugar mejor:

“Muy contento, pero más allá del gol me deja contento la entrega de todos, como equipo. Lo venimos trabajando hace tiempo y se ha reflejado sacando puntos en las últimas fechas. Quizás no jugamos vistoso, pero sí con mucho corazón y mucha garra. Eso es esencial, también el empuje de la gente que se ve en el campo de juego”, comentó Fuentes.





El otrora jugador de Universidad Católica agregó: “ellos (La Calera) no tuvieron ninguna llegada antes del gol, pero no hay que quitarles mérito, pelean la punta, tiene jugadores de calidad, pero nos sobrepusimos, pusimos garra, valentía y así se juegan estos partidos: ganándolos, quizás no de forma muy vistosa, pero los tres puntos son esenciales".

Colo Colo se impuso por 2-1 a los Cementeros.

Por último, César Fuentes demostró que el ánimo del plantel albo está a tope, y el único foco es salir a ganar todos los partidos restantes para mantenerse en la división de honor del fútbol chileno:

“Sabíamos que era una final más, ahora quedan tres. La única fórmula para sacar esto es seguir sumando, seguir demostrando, poniendo huevos y se está notando. Vamos a jugar todo como una final”, reflexionó.

Por lo pronto Colo Colo se jugará otro desafío trascendental, cuando enfrente a Deportes Iquique por la fecha 32 del Campeonato Nacional el próximo 6 de febrero a las 21:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.