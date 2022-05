Carlos Caszely sacó la voz tras acompañar a Colo Colo al choque con River Plate. Además, aseguró que desde Blanco y Negro no quieren que una de las galerías del Monumental lleve su nombre.

Lo que suponía ser un viaje junto al plantel de Colo Colo terminó con varios problemas saliendo a la luz. Carlos Caszely acompañó al Cacique en su visita a River Plate en Argentina, pero el regreso ha estado lleno de polémicas.

El Rey del metro cuadrado se lanzó con todo en la última edición del programa Círculo Central y contó varias cosas que de seguro darán que hablar. Si bien la que se llevó todas las miradas fue su denuncia contra los jugadores albos, hubo otro punto que sacude a la dirigencia.

Carlos Caszely es uno de los ídolos de Colo Colo, pero extrañamente no ha tenido un reconocimiento importante dentro del estadio Monumental. En la salida de Edmundo Valladares, se conoció que se planea instalar una estatua, pero esta idea todavía no está confirmada. Su nombre en una de las galerías también ha aparecido como opción, pero no ha pasado del rumor.

"La gente tiene un respeto enorme con lo que me ha pasado. He sentido un cariño de un pueblo deportivo realmente maravilloso, pero tengo que reconocer que hace dos semanas, cuando la psicóloga me recomendó salir, empecé a aceptar las invitaciones", reconoció en el programa.

Tras ello, Carlos Caszely incendió a Colo Colo revelando algo sobre los homenajes. El Chino reconoció que desde la Sociedad Anónima se niegan a poner su nombre en una de las tribunas del estadio Monumental. "Tuve la oportunidad de compartir con Edmundo Valladares y hablamos de lo mismo, pero dice que se encuentra con trabas de Blanco y Negro. Hay una discusión fuerte".

"Me decía que tenían deseos de poner un codo con ídolos y me preguntó por qué yo había aceptado que un grupo de hinchas pusieran mi nombre a la tribuna cordillera, así que conté la historia de cuando me dijeron que construirían esa zona (con su venta al fútbol español)"; agregó.

Carlos Caszely dejó claro que no conoce mayores detalles al respecto, pero hizo un duro análisis de la actual dirigencia alba. "Yo conocí ahora a algunos dirigentes, que son gente decente, pero que no tienen mucha idea de lo que es Colo Colo".

Carlos Caszely da un portazo y no quiere un cargo en Colo Colo, por ahora

La aparición de Carlos Caszely junto a Colo Colo después de su duro momento familiar dejó a los hinchas ilusionados con verlo más seguido. Para los fanáticos no sería raro verlo con un cargo dentro del club, aunque el propio ex delantero lo descarta.

"Siempre me están ofreciendo, pero si no tengo autonomía, no tomo un puesto. Me gusta hacer cosas", lanzó el Rey del metro cuadrado ante la posibilidad de llegar a la directiva.

Finalmente y consultado por una eventual candidatura a presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Carlos Caszely habló fuerte y claro. "No, nada. Hoy no estoy en condiciones de aceptar nada para trabajar. Nada".