El ex lateral de la selección chilena le dio su apoyo al joven defensor del Cacique ante las críticas. Los albos siguen buscando un lateral derecho.

Beausejour le presta el ropero entero a Jeyson Rojas: "A la primera caída no los dejemos solos"

Luego de la goleada que sufrió Colo Colo ante O'Higgins, los dardos han apuntado contra Jeyson Rojas. El joven defensor del Cacique tuvo una de sus primeras oportunidades para quedarse con el puesto tras la salida de Óscar Opazo, pero no tuvo una buena jornada.

Si bien tiempo atrás fue una pieza clave para Gustavo Quinteros, había perdido protagonismo en el 2022. Ahora, sin el Torta en el equipo, le quedaba en bandeja la chance de asegurar la camiseta de titular, aunque las cosas no salieron como esperaba.

Desde Colo Colo dejaron claro que seguirán buscando un lateral derecho hasta el cierre del mercado de pases (este miércoles), lo que deja a Jeyson Rojas casi desplazado del once estelar, con César Fuentes pasando del mediocampo a la banda. Ante esto, Jean Beausejour decidió sacar la voz.

En la última edición de Los Tenores de ADN, el ex lateral reconoció que el Corralero puede rendir en el puesto, pero decidió dedicarle palabras al joven valor albo. "Se habló hasta que podía ser el reemplazante de Mauricio Isla en la selección. Después del partido con O’Higgins veo que todos lo están jubilando".

"Me llama la atención cómo elevamos a un jugador joven como un icónico de la selección y al primer partido malo lo dejamos caer con una liviandad. Este es el momento para salir a respaldar a jugadores como estos. Si resulta es otra historia, pero a la primera caída no los dejemos solos", agregó.

Para Jean Beausejour, que sabe de jugar por la banda, Gustavo Quinteros debe respaldar a Jeyson Rojas. "Démosle dos o tres partidos. A lo mejor el espacio es más acotado en Colo Colo, pero no le podemos caer así en un partido donde jugaron todos mal".

"Veo que tiene margen. Ha tenido responsabilidad y él tiene que hacer su autocrítica, pero sentir que no está capacitado, yo siento que sí. Él verá lo que tiene que mejorar, en lo más rápido en ese duelo que muchos le critican lo perdió por un tema físico con el Tucu Hernández, por contacto. Ese tipo de cosas ojalá, con la experiencia en ese tipo de situaciones, no vuelven a ocurrir. Creo que así será el caso", complementó.

Jean Beausejour pide a Colo Colo apoyar a sus canteranos

Uno de los grandes debates en las últimas temporadas al mando de Gustavo Quinteros es la participación de los juveniles en Colo Colo. Para muchos, el técnico le ha quitado terreno a los canteranos, lo que termina por perjudicar la renovación del plantel.

"Puede ser que Quinteros no quiera (utilizarlos), pero todo contribuye a generar ciertos ambientes. Incluso con el mismo jugadores y sus expectativas", lanzó. "Tienes tu activo como club, en el que invertiste una cantidad importante de dinero en su formación, lo promueves al plantel y le das de margen un partido malo… Entiendo las dinámicas y presiones del entrenador, porque si no gana se le cuestiona su trabajo, pero como club creo que hay que exigir y hacer ver que con este tipo de jugadores hay que tener más margen. No digo que uno grande, pero sí distinto que otro".

Colo Colo volverá a la cancha el próximo lunes cuando enfrente a Ñublense por el partido pendiente de la tercera fecha. El plazo para sumar un lateral derecho acaba este miércoles, por lo que el Cacique tendrá que decidir si ir a buscar un nombre o respaldar a figuras que respondieron en el peor momento, cuando estaban a un paso del descenso.