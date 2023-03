Colo Colo consiguió volver a la victoria en el estadio Monumental. Con un gol del colombiano Fabián Castillo y otro del paraguayo Darío Lezcano, el Cacique venció a Magallanes en la 7° fecha del Campeonato Nacional 2023, que ahora tiene a los albos en la sexta posición con 10 puntos. Ese duelo frente a la Academia marcó la antesala al Superclásico del fútbol chileno.

Este domingo 12 de marzo, la escuadra adiestrada por Gustavo Quinteros recibirá a Universidad de Chile en el criticado césped del reducto enclavado en Pedrero. Y en la edición de RedGol en La Clave de este lunes 6 de marzo, evidentemente el panel compuesto por Rodrigo Herrera, Edson Figueroa y Cristián Basaure analizaron algunas alternativas que podrían darse.

Para Basa, una opción importante que podría tomar el DT del Eterno Campeón es juntar a Leandro Benegas con Lezcano en una dupla ofensiva que sólo se ha dado en algunos segundos tiempos. "Soy un convencido de que los equipos se arman solos, que algo pasa, en algún momento se genera la modificación y el equipo gana. Me pasó con la U, que modificó el sistema y el equipo agarró vuelo. En Colo Colo me pasa lo mismo, hay matices de que va a agarrar el ritmo de la temporada anterior", introdujo el otrora defensor central antes de pasar al gran punto de su argumento.

"Ni Palacios ni Castillo todavía se confirman como jugadores titulares. Y Lezcano está pidiendo cancha. No me parece un despropósito que juegue con Benegas, que se ha ganado la camiseta de titular. Quizá vaya como un falso extremo, que lo deje libre, que encare. Creo que Lezcano podría perderse en la banda, como Leandro Fernández, pero si le das libertad para enganchar, ir para adentro, intercambiar con Benegas. Creo que ahí puede haber un complemento", desmenuzó también Basaure en torno a las opciones que tiene el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia para unir al "22" con el "16" desde el inicio.

Basaure agregó que "no tengo a Quinteros como un técnico tan tozudo con el dibujo. Colo Colo no se puede dar el lujo de prescindir de Benegas por meter a Lezcano, que está pidiendo cancha, pero Benegas no da muestras para salir. Yo acomodaría el sistema o a uno quizá un poco más incómodo en la banda, pero los dos en la cancha les podría dar más peso que Castillo-Benegas. Sin menospreciar al colombiano, pero pienso que Lezcano le podría dar otra cosa", dijo el comentarista, que dejó planteado el tema para el choque ante el Romántico Viajero.

Basaure aplaude a Daniel Gutiérrez y Matías de los Santos

Hubo una novedad en la victoria de Colo Colo frente a Magallanes. El uruguayo Matías de los Santos fue el defensor central que acompañó al inamovible Ramiro González en el duelo ante el Manojito de Claveles. Fue la primera vez que el ex jugador de Vélez Sarsfield jugó de titular, pues sólo había sumado un puñado de minutos en la agónica victoria versus Ñublense.

"Matías de los Santos le dio solidez y no sólo por el perfil. También en la distancia entre central y lateral, que es muy importante. A cuántos metros estoy para una posible pérdida o que pierda el duelo con el extremo. Ahí ganó solidez, le dio solvencia y se complementó bien con Ramiro González. Colo Colo gana una posibilidad más al no haber estado Falcón", fue la reflexión que entregó Cristián Basaure en RedGol en La Clave.

Gustavo Quinteros ratificó en la titularidad a Daniel Gutiérrez, aunque lo hizo en lugar de Erick Wiemberg. El lateral izquierdo valdiviano no estuvo a disposición y el zurdo jugador nacido en Arica asumió el rol de marcador de punta.

"Me dio gusto ver a Daniel Gutiérrez jugar. No en su posición, creo que cumplió desde lo defensivo. La sensación de él debe ser maravillosa, debe haber sido el más futbolista que más disfrutó ayer después de la crisis emocional que tuvo. Creo que se recuperó a un futbolista desde lo sicológico. Después, juegue o no juegue, al menos volvió a meterse al barco con el resto de los compañeros", expresó el Basa. ¿Seguirá el Dani en la oncena colocolina? La semana previa al Superclásico ya comenzó.