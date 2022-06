Pablo Solari no lo está pasando bien en Colo Colo. El joven delantero argentino se está recuperando de una pubalgia, según la información oficial emanada desde el Monumental, después de tener una intertemporada turbulenta, con su frustrado paso al América de México que lo dejó enojado con la dirigencia y el técnico en el Cacique.

Y hoy, en Cooperativa, repasaron alguno de sus dichos que generaron repercusiones. El periodista que cubre a Colo Colo para dicho medio, Rodrigo Gómez, citó palabras del Pibe. “Dejó la brasa encendida Pablo Solari al hablar con el periodista Merlo, nuestro compañero en Al Aire Libre. Dijo: ‘yo soy una persona de palabra y me gusta que se cumpla con ella, para mí las palabras no se las lleva el viento. Hay gente que sabe que no me cumplió lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad espectacular deportiva y económica para mí y mi familia’”, relató.

Tras cartón, informó que “lo que he podido recabar es que es para Daniel Morón, el gerente deportivo, con quien pudo conversar cuando iba a comenzar la intertemporada. Le dejó entrever que había que ver, no se iban a negar a que llegara la oferta, pero cuando no alcanzó los montos, le hizo ver que firmó un muy buen contrato con Colo Colo y hay que cumplirlo. Hacía ahí va, para mí, el dardo de Pabo Solari. Lo otro es con Gustavo Quinteros, conversó con él en Argentina cuando no quiso jugar un amistoso y tuvo un grado de tensión con el delantero”.

Esto no le gustó a Marcelo Barticciotto, ídolo albo presente en el panel. “¿A Solari le habrán contado quién es Daniel Morón para Colo Colo? ¿Quién es Daniel Morón para el club, para su historia? ¿Le habrán dicho? Habrá leído o le habrán contado. No sé, digo. Más allá de lo que tenga que decir, no se lo tiene que mandar a decir. Y si lo dice, que de nombres. Si no, podría hablar con Daniel y decírselo en la cara. Es lo mejor para todos”, lanzó el 7.

Finalmente, advirtió que “si Quinteros está molesto (por la falta de refuerzos), que se aguante hasta fin de año. Si Solari está molesto, que se aguante hasta fin de año. Si no van a terminar perjudicando al club y van a perder el campeonato, otra vez”.

Solari, por ahora, sigue en Colo Colo pero su presencia está en duda para la vuelta ante Deportes Temuco tras el empate conseguido en la ida en el Monumental. Dicho lance será este jueves, mientras el América ya avisó que no hará una nueva oferta por sus servicios.