Cuando este miércoles apareció el nombre de Marco Rojas como nuevo refuerzo para Colo Colo, de inmediato causó mucha extrañeza entre los hinchas albos. El mal recuerdo que dejó Christian Santos de inmediato se vino a la cabeza de los albos, que no quieren otro paquete en el equipo.

Uno que se mostró sorprendido es Marcelo Barticciotto, quien no sabe qué esperar de un jugador que ha hecho su carrera mayormente en Oceanía, aunque tiene claro que en el fútbol hay jugadores que pueden rendir cuando nada se espera de ellos.

"No quiero faltarle el respeto, soy ignorante y no lo conozco, no sé cómo juega, quizás deslumbra y la termina rompiendo", comentó en Radio Cooperativa dando espacio a que pueda andar bien en el torneo chileno.

De todas maneras tiene claro que no llega por arte de magia al Monumental. "Alguien de Colo Colo debe conocerlo, debe haber visto videos para traerlo. Y el técnico (Gustavo Quinteros) lo mismo, debe haberlo visado", comentó el 7 del pueblo.

Barti eso sí piensa que el Cacique necesita un reemplazante para Juan Martín Lucero, porque como 9 de área solamente tiene a Luciano Arriagada como reemplazante, mientras que por las bandas hay muchos jugadores.

"Creo que hay muchos volantes ofensivos, algunos extremos y casi todos pueden jugar por fuera. Tiene una sobrepobalción en puestos que quizás tiene de sobra y otros quizás faltan", manifestó el campeón de América en 1991.