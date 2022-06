Bolados confía en ganarse un puesto de titular en Colo Colo: "Hay que hacerlo bien en las oportunidades para después no salir"

Colo Colo se entusiasma con lo que será este segundo semestre del año y los jugadores sienten esa vibra positiva. De hecho los que no están jugando, sienten que avanzar en todos los frentes es lo mejor que puede ocurrir para poder tener más minutos en cancha.

Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana son los tres frentes que los albos están peleando en estos momentos y la idea de los albos es poder alcanzar los tres objetivos. Y para eso, el plantel entero debe estar listo para afrontar cualquier reto.

Así lo manifestó Marcos Bolados en la previa del partido que el Cacique jugará contra Everton en el Sausalito, este viernes a las 18 horas y que marcará el reinicio del torneo.

"Estamos súper enfocados, es el objetivo que tenemos y lo haremos de buena forma, porque estamos bien preparados con mis compañeros", comentó el delantero del Cacique.

Debido al duelo que se jugó el martes por la Sudamericana, el puntero reconoce que "no tuvimos tanto tiempo, pero hemos visto bien cómo se para el rival, cómo se defiende", por lo que espera que se consigan los tres puntos en Viña del Mar.

Sobre las pocas chances que ha tenido de entrar, no dramatiza. "Entrenamos para jugar, no se nos ha dado pero esperamos la oportunidad para hacerlo bien y después no salir", comentó lleno de confianza.