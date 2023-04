El portero de Colo Colo Martín Ballesteros, quien llegó al Cacique tras casi siete años en la UC, contó por qué no tiene la medalla de la Supercopa que los Cruzados le ganaron a Ñublense. "No está no más", contó el espigado golero, aunque también tuvo mucho que ver un contagio de covid.

Martín Ballesteros fue uno de los fichajes sorpresivos que tuvo el mercado para afrontar la temporada 2023. El espigado portero dejó Universidad Católica y firmó un contrato para sumarse a Colo Colo, con el fin de competir con Brayan Cortés, Fernando de Paul y Eduardo Villanueva.

Tiene 20 años y además de la UC, pasó por A.C. Barnechea en los primeros pasos de su etapa formativa. Si bien no llegó a estrenarse en los Cruzados, el golero que mide un metro y 95 centímetros participó de planteles campeones de la Franja, que se erigió como dominadora del fútbol chileno con el tetracampeonato que celebró.

"Estoy muy contento con las oportunidades que se me han dado, tanto de ir a Católica como a Colo Colo", afirmó Ballesteros en una entrevista que le concedió a Conversando con Nico. En esa misma charla recordó muchos momentos en San Carlos de Apoquindo, como su primera experiencia en un plantel profesional, algo que ocurrió en plena pandemia.

Con Ariel Holan, fue parte de la plantilla que alcanzó el tercer título consecutivo. Y con Cristian Paulucci, celebró el cuarto campeonato seguido. "Sólo pude celebrar uno, que fue el último. El primero, que fue el torneo que peleamos con La Calera y no había gente en el estadio. Mi familia estaba en la playa, me junté con amigos a celebrar en la cancha".

"El segundo, que fue la Supercopa contra Ñublense, salí contacto estrecho de Carlos Salomón. Me tocó estar en el mismo piso que él. Separaron en cuatro buses y me tocó ir con él y el Chapa Fuenzalida. No pude asistir a ese partido. De hecho, no tengo esa medalla. Se me da el título por ser parte del plantel, pero no tengo esa medalla. Pasó la vieja, no me llegó nunca. No está no más", reveló Ballesteros, quien también contó que es muy afín a vacacionar en Puerto Velero, algo que ha hecho durante muchos años.

De todas maneras, hubo una alegría importante. "El último, contra Everton, pude celebrarlo bien. Invité a todos mis amigos, vino toda mi familia. Fue increíble, poder celebrar con ellos fue lo más valioso de toda esa experiencia", apuntó el guardavalla que el 4 de mayo cumplirá 21 años. Y hubo más palabras, como el deseo de tener más acción en cancha que admitió Ballesteros, quien por ahora sólo ha visto acción en amistosos informales por el Cacique.

"En 2019 me tocó ser titular todo el año. Íbamos muy bien, pero se nos cortó la racha porque se suspendió el torneo por el estallido social. Y por muchos temas, a veces extrafutbolísticos, no he podido tener continuidad ni jugar partidos muy seguidos. Sí, he mantenido un buen nivel dentro de todo entrenando, pero los que juegan saben que no es lo mismo entrenar todas las semanas para prepararte para un partido que no hacerlo. Es harto tiempo sin la continuidad que me gustaría, pero sólo queda aprovechar la oportunidad y aprovecharla lo más posible", resumió el golero, fanático del pastel de choclo con carne y pastelera, sin pollo ni pasas.

Martín Ballesteros y el arco: "Mi viejo vio que no era muy bueno adelante"

Martín Ballesteros contó más de su vida en este podcast. "Desde que me acuerdo que veo fútbol, partidos de todos los equipos en el Campeonato Nacional. De muy chico siempre me gustó ver partidos de afuera, de la selección. Siempre fui apasionado y de ir al estadio", rememoró.

"Y el arco partió porque mi viejo vio que me gustaba jugar fútbol, pero vio que no era muy bueno adelante. 'Si quería jugar al fútbol, este wn no es bueno, es valiente' debe haber dicho. Fui no más", contó con risas incluidas.

Ballesteros y su idolatría por Claudio Bravo: "Es de los mejores de la historia"

Por cierto, como casi todos los deportistas, Martín Ballesteros tiene un ídolo. "Es Claudio Bravo. Desde que tengo memoria siempre fue el arquero de la selección, un referente, un ejemplo a seguir con una carrera destacada", afirmó el arquero de casi dos metros.

"Es chileno, uno de los pocos arqueros chilenos que han jugado en Europa. Y al nivel que jugó, indiscutiblemente es uno de los más grandes de la historia", dijo Ballesteros, quien lucha y sueña con una oportunidad en el arco de Colo Colo. "Quiero ser un aporte al grupo desde donde me toque, estoy acá para competir. Cada día me siento mejor, lo más importante es crecer como jugador", cerró.