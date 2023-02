El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, habló este martes en San Carlos de Apoquindo y uno de los temas que abordó fue la llegada del arquero juvenil Martín Ballesteros a Colo Colo. El meta llega como refuerzo al plantel del proyección del Cacique con la posibilidad de ser considerado en el primer equipo albo.

“Han salido varias cosas con respecto a lo de Martín, vamos a empezar por algo importante: en las decisiones que tomamos, Ariel tiene una voz importante en el plantel profesional, Ariel y el técnico que esté. Siempre hemos hablado y consensuado algunas cosas que tienen que ver con el fútbol joven que no pasan cien por ciento por Ariel”, explicó el Tati.

Buljubasich agregó: “leí que la decisión fue de Ariel y no, es una decisión que pasa por el club, por mí y la gerencia deportiva, Nelson Parraguez, el gerente del fútbol formativo. Nosotros permanentemente hacemos evaluaciones sobre las posibilidades que tienen los futbolistas de jugar en el club”.

“Como nos pasó con Alexander (Aravena) que se fue a Ñublense, Bruno (Barticciotto) que se fue a Palestino, en ese momento visualizamos que la posibilidad de jugar acá no era tanta y ese desarrollo para el jugador no serían buenos”, complementó el directivo de Cruzados.

Volviendo puntualmente a Ballesteros, Buljubasich explicó que no se pudo conseguir un préstamo por el arquero y finalmente le dieron libertad para que buscara su futuro. Además, la UC mantiene derechos formativos por el joven golero.

“En esos casos hicimos préstamos. En este caso, como visualizamos que no tendría mucha participación se toma la decisión del préstamo, que no surgió, y hay una propuesta de parte del representante de solicitar la libertad de acción y la dimos. No renunciamos a los derechos de formación, pero sí le dimos la posibilidad de buscar otro club porque no era justo bloquearlo. Hay un convenio que se firma con el jugador y ciertas cláusulas que nos protegen en caso que el jugador sea vendido, y nosotros recibir parte de esos derechos de formación”, sostuvo.

Tati Buljubasich sentencia que “Martín firma en Colo Colo y ojalá tenga la posibilidad de jugar, ojalá lo pongan y tenga esa posibilidad que nosotros no visualizábamos acá para que tenga un desarrollo que, más allá que tenga cierto morbo, lo importante siempre es no truncar el desarrollo de los jugadores. Era justo que pudiera ir a otro lugar”.