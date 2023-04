Stöhwing a días de una nueva elección: "Como hincha no me gustaría ver a Mosa de presidente"

Colo Colo se juega cosas importantes tanto fuera como dentro de la cancha. Dentro de ella disputa en tres frentes: en el Campeonato Nacional, Copa Chile y en la Copa Libertadores, mientras que fuera viven días claves ad portas de una nueva elección en la presidencia de Blanco y Negro.

Alfredo Stöhwing, actual presidente de Blanco y Negro se acercó al micrófono de Redgol y señaló que "como hincha no me gustaría ver nuevamente a Aníbal Mosa como presidente de Blanco y Negro".

Además, agregó que "cada uno está viendo sus respectivas cosas y analizando la situación. Falta una semana aún. Colo Colo necesita una estabilidad y los proyectos deben ser a largo plazo y aquello sería lo más conveniente. No tengo una aspiración personal. No saco nada con pensar en seguir si no están los votos".

Por otra parte, el actual líder de la institución se refirió a la reducción de aforo que determinó la autoridad para el duelo que protagonizará el Cacique el próximo miércoles 19 de abril ante el Monagas de Venezuela por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América, donde sólo podrán albergar a treinta mil almas.

"Es una decisión muy inadecuada y no la entiendo. Vamos a ver qué podemos hacer pero me pareció muy desatinado", señaló Alfredo Stöhwing.

Por último, se refirió al presente del plantel y que trabajan "con harto entusiasmo y poniéndole el hombro para que nos vaya bien en ambos campeonatos (Torneo Nacional y Copa Libertadores)", cerró el actual presidente de Blanco y Negro.

.